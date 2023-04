2. Liga Hägendorf gewinnt klar gegen Wangen b.O. – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Hägendorf gewinnt am Samstag auswärts gegen Wangen b.O. 5:0.

In der 6. Minute war es an Noah Kurmann, Hägendorf 1:0 in Führung zu bringen. Driton Hasani erhöhte in der 27. Minute zur 2:0-Führung für Hägendorf. Hägendorf erhöhte in der 35. Minute seine Führung durch Blerim Hasani weiter auf 3:0.

Claude Keller baute in der 67. Minute die Führung für Hägendorf weiter aus (4:0). Dominik Willimann schoss das 5:0 (84. Minute) für Hägendorf und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Hägendorf, Driton Hasani (61.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Wangen b.O. erhielt: Sokol Berisha (27.)

In den bisherigen Spielen ist Hägendorf nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.2. Das bedeutet, dass Hägendorf die zwölftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 11 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Wangen b.O. ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 13).

Das Schlusslicht hat Hägendorf dank den drei Punkten abgeben können: Mit neun Punkten liegt das Team auf Rang 12. Das Team verbessert sich um einen Platz. Hägendorf hat bisher zweimal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Hägendorf in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Iliria. Die Partie findet am Donnerstag (6. April) statt (20.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Durch die Niederlage wird Wangen b.O. ans Tabellenende durchgereicht. Das Team hat nach 15 Spielen acht Punkte auf dem Konto. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Für Wangen b.O. ist es bereits die elfte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Wangen b.O. gingen unentschieden aus.

Mit dem sechstplatzierten FC Härkingen kriegt es Wangen b.O. als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Donnerstag (6. April) statt (20.00 Uhr, Aesch, Härkingen).

Telegramm: FC Wangen b.O. - FC Hägendorf 0:5 (0:3) - Chrüzmatt, Wangen bei Olten – Tore: 6. Noah Kurmann 0:1. 27. Driton Hasani 0:2. 35. Blerim Hasani 0:3. 67. Claude Keller 0:4. 84. Dominik Willimann 0:5. – Wangen b.O.: Diard Syla, Kim Lân Ngo, Sokol Berisha, Getuar Preniqi, Meriton Ahmeti, Noël Röhl, Adis Mesic, Simone Mekonen, Arlind Hani, Arsim Emurli, Nebojsa Markovic. – Hägendorf: Nick Furrer, Livio Furrer, Dominik Bitterli, Claude Keller, Jan Zimmerli, Colin Graber, Inor Kura, Blerim Hasani, Lukas Baumgartner, Noah Kurmann, Driton Hasani. – Verwarnungen: 27. Sokol Berisha, 61. Driton Hasani.

