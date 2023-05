4. Liga, Gruppe 3 Hägendorf beendet Niederlagenserie gegen Dulliken Erfolgserlebnis für Hägendorf: Nach drei Niederlagen in Folge siegt das Team am Samstag zuhause gegen Dulliken 4:1.

(chm)

Hägendorf ging in der 16. Spielminute durch Matteo Riso in Führung, ehe Dulliken in der 49. Minute (Ivan Giglietta) der Ausgleich gelang. In der 57. Minute gelang Mario Studer der Führungstreffer zum 2:1 für Hägendorf.

Mit seinem Tor in der 77. Minute brachte Noel Schindelholz Hägendorf mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Ivan Krivic schoss das 4:1 (83. Minute) für Hägendorf und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Hägendorf erhielten Lon Prela (69.) und Ivan Krivic (76.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Dulliken, Mattia Röösli (36.) kassierte sie.

Keine Änderung in der Tabelle für Hägendorf: Das Team liegt mit 27 Punkten auf Rang 5. Hägendorf hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Hägendorf spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Egerkingen (Rang 11). Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (18.30 Uhr, Mühlematt, Egerkingen).

Für Dulliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 4. Dulliken hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Dulliken spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Kestenholz (Platz 8). Das Spiel findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Telegramm: FC Hägendorf - FC Dulliken 4:1 (1:0) - Breite, Hägendorf – Tore: 16. Matteo Riso 1:0. 49. Ivan Giglietta 1:1. 57. Mario Studer 2:1. 77. Noel Schindelholz 3:1. 83. Ivan Krivic 4:1. – Hägendorf: Nils Nugel, Gabriell Maka, Livio Furrer, Ismail Hasani, Joris Widmer, Bas De Graaf, Noel Schindelholz, Ivan Krivic, Aron Müller, Mario Studer, Matteo Riso. – Dulliken: Batuhan Karayel, Mattia Röösli, Nurettin Özdemir, Jonas Temperli, Veli Özbek, Tobia Gaffuri, Yves Baumann, Dylan Pascale, Alexander Liu, Mike Zimmerli, Davide Protopapa. – Verwarnungen: 36. Mattia Röösli, 69. Lon Prela, 76. Ivan Krivic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.05.2023 20:47 Uhr.