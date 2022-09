3. Liga, Gruppe 1 Grenchen 15 sorgt bei Attiswil für Überraschung Überraschender Sieg für Grenchen 15: Das Team auf Tabellenrang 11 hat am Sonntag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Attiswil (6. Rang) zuhause 3:1 geschlagen. Für Grenchen 15 war es zugleich der erste Saisonsieg im fünften Spiel.

Eran Redzepi eröffnete in der 47. Minute das Skore, als er für Grenchen 15 das 1:0 markierte. Grenchen 15 baute die Führung in der 50. Minute (Louis Blösch) weiter aus (2:0). In der 77. Minute baute der gleiche Louis Blösch die Führung für Grenchen 15 weiter aus. Den Schlussstand stellte Ricardo Jorge Da Costa Tavares in der 98. Minute her, als er für Attiswil auf 1:3 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Grenchen 15 sah Livio Nava (43.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Attiswil, Lukas Wyss (43.) kassierte sie.

Mit dem Sieg rückt Grenchen 15 um einen Platz nach vorne. Mit drei Punkten liegt das Team auf Rang 10. Der erste Sieg der Saison für Grenchen 15 folgt nach vier Niederlagen und null Unentschieden. Grenchen 15 konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Grenchen 15 trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Bettlach (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 24. September statt (17.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Nach der Niederlage büsst Attiswil zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 8. Attiswil hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Attiswil geht es daheim gegen FC Iliria (Platz 12) weiter. Diese Begegnung findet am 25. September statt (11.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Telegramm: FC Grenchen 15 - FC Attiswil 3:1 (1:0) - Stadion Brühl, Grenchen – Tore: 47. Eran Redzepi 1:0. 50. Louis Blösch 2:0. 77. Louis Blösch 3:0. 98. Ricardo Jorge Da Costa Tavares 3:1. – Grenchen 15: Alec Tissot, Rafael Eggenberg, Baran Avci, Florim Musaj, Samuele Marruso, Eran Redzepi, Luca Greco, Ermal Mena, Noël Sutter, Louis Blösch, Livio Nava. – Attiswil: Adam Bartos, Elia Forster, Florian Bohner, Christoph Bohner, Pascal Walther, Cyril Uebersax, Lukas Wyss, Dario Emch, Christoph Rüegger, Angelo Cadilha, Ricardo Jorge Da Costa Tavares. – Verwarnungen: 43. Lukas Wyss – Ausschluss: 43. Livio Nava.

