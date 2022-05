4. Liga, Gruppe 1 Grenchen 15 setzt Siegesserie auch gegen Bettlach fort Grenchen 15 setzt seine Siegesserie auch gegen Bettlach fort. Das 3:1 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge.

Den Auftakt machte Saif Eddine El Ech, der in der 28. Minute für Grenchen 15 zum 1:0 traf. Livio Nava sorgte in der 33. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Grenchen 15. Livio Nava erzielte nur zwei Minuten später auch das 3:0 für Grenchen 15. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Mayooran Jothilingam in der 62. Minute für Bettlach auf 1:3.

Bei Grenchen 15 erhielten Florim Musaj (82.) und Saif Eddine El Ech (91.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Bettlach für Christoph Walker (27.) und Luca Manz (74.).

Mit einem Tore-Schnitt von 4.4 Toren pro Spiel ist Grenchen 15 bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 2.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Bettlach ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.8 (Rang 6).

Die Tabellensituation hat sich für Grenchen 15 nicht verändert. Das Team liegt mit 43 Punkten auf Rang 2. Für Grenchen 15 ist es der fünfte Sieg in Serie.

Grenchen 15 spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Blustavia (Platz 6). Die Partie findet am 21. Mai statt (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Bettlach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 10. Bettlach hat bisher fünfmal gewonnen, zwölfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten Kurdischer FC Solothurn kriegt es Bettlach als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (20. Mai) (20.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Grenchen 15 - FC Bettlach 3:1 (3:0) - Sportplatz Riedern, Grenchen – Tore: 28. Saif Eddine El Ech 1:0. 33. Livio Nava 2:0. 35. Livio Nava 3:0. 62. Mayooran Jothilingam 3:1. – Grenchen 15: Besnik Muslija, Rafael Eggenberg, Kristofer Bortot, Baran Avci, Samuele Marruso, Luca Greco, Florim Musaj, Eran Redzepi, Saif Eddine El Ech, Josemar Kicando Bula, Livio Nava. – Bettlach: Tobias Gojnik, Dominik Häni, Luca Manz, Manuel Ketels, Mehmet Dönmez, Thomas Caflisch, Rico Candrian, Christoph Walker, Oguz Dönmez, Armando Choque Morales, Pascal Schmid. – Verwarnungen: 27. Christoph Walker, 74. Luca Manz, 82. Florim Musaj, 91. Saif Eddine El Ech.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

