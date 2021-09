Frauen 3. Liga Grenchen 15 bezwingt auswärts Klus-Balsthal – Später Siegtreffer durch Nora Hasen Grenchen 15 behielt im Spiel gegen Klus-Balsthal am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 15 Minuten: Den Auftakt machte Fabienne Bütler, die in der 69. Minute für Klus-Balsthal zum 1:0 traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 81, als Lorena Dzelili für Grenchen 15 erfolgreich war. Kurz vor Schluss, in der 84. Minute traf Nora Hasen zum 2:1-Siegestreffer für Grenchen 15.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle verbessert sich Grenchen 15 von Rang 6 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Grenchen 15 hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Grenchen 15 zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Attiswil. Das Spiel findet am 25. September statt (19.30 Uhr, Stadion Brühl, Grenchen).

Unverändert liegt Klus-Balsthal auf Rang 4. Das Team hat sechs Punkte. Klus-Balsthal hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Klus-Balsthal tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von Gäu Selection an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 26. September (11.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Telegramm: FC Klus-Balsthal - FC Grenchen 15 1:2 (0:0) - Sportplatz Moos, Balsthal – Tore: 69. Fabienne Bütler 1:0. 81. Lorena Dzelili 1:1. 84. Nora Hasen 1:2. – Klus-Balsthal: Jasmin Meister, Céline Fluri, Natascha Biedermann, Janina Nyffeler, Adrienne Michel, Alida Lubovci, Caroline Christen, Chiara Ciurlia, Casey Faeh Limhun, Delina Yonas, Tanja Grolimund. – Grenchen 15: Angela Bertini, Nora Hasen, Angela Anna Gäumann, Silvia Häni, Ramona Frick, Laura Lo Giudice, Suela Jaiji, Sarina Schwab, Julie Lisa Marie, Melina Rhyn, Jennifer Morgenthaler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Klus-Balsthal - FC Grenchen 15 1:2, FC Fortuna Olten - Gäu Selection 4:6, FC Niederbipp b - FC Dulliken 1:0

Tabelle: 1. Gäu Selection 4 Spiele/9 Punkte (18:11). 2. FC Attiswil 3/6 (9:3), 3. FC Fortuna Olten 4/6 (13:12), 4. FC Klus-Balsthal 4/6 (5:4), 5. FC Grenchen 15 4/6 (7:12), 6. FC Niederbipp b 4/6 (4:6), 7. SC Blustavia 3/3 (6:9), 8. FC Dulliken 4/3 (3:8).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2021 21:11 Uhr.