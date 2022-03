3. Liga, Gruppe 2 Gerlafingen setzt Siegesserie auch gegen Rüttenen fort Gerlafingen setzt seine Siegesserie auch gegen Rüttenen fort. Das 5:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Rüttenen erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Simon Nobs ging das Team in der 21. Minute in Führung. Der Ausgleich für Gerlafingen fiel in der 38. Minute (Philipp Breu).

Danach drehte Gerlafingen auf. Das Team schoss ab der 39. Minute noch vier weitere Tore, während Rüttenen kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Die Torschützen für Gerlafingen waren: Philipp Breu (2 Treffer), Volkan Turhan (1 Treffer), Gianluca Rubino (1 Treffer) und Can Aykac (1 Treffer). Einziger Torschütze für Rüttenen war: Simon Nobs (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Gerlafingen erhielten Can Aykac (44.) und Dario Schneider (60.) eine gelbe Karte. Rüttenen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Der Sturm von Gerlafingen sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Die total 38 Tore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match.

Die Tabellensituation hat sich für Gerlafingen nicht verändert. Das Team liegt mit 28 Punkten auf Rang 4. Gerlafingen hat bisher neunmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Gerlafingen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Selzach (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 26. März statt (19.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Für Rüttenen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 5. Rüttenen hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Rüttenen geht es zuhause gegen FC Iliria (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 26. März statt (17.00 Uhr, Galmis, Rüttenen).

Telegramm: FC Gerlafingen - FC Rüttenen 5:1 (2:1) - Kirchacker, Gerlafingen – Tore: 21. Simon Nobs 0:1. 38. Philipp Breu 1:1. 39. Philipp Breu 2:1. 53. Can Aykac 3:1. 58. Gianluca Rubino 4:1. 84. Volkan Turhan 5:1. – Gerlafingen: Ivan Kristic, Shendrit Bytyqi, Biagio Prestifilippo, Can Aykac, Dino Mujanovic, Florentin Mustafa, Gianluca Rubino, Volkan Turhan, Francesco Vadala, Dario Schneider, Philipp Breu. – Rüttenen: Jan Lüthy, Roman Burkard, Moritz Felber, Fabrizio Bur, Flurin Gasser, Sven Hürzeler, Yannis Gschwind, Sebastian Meister, David Emch, Nico Gunzinger, Simon Nobs. – Verwarnungen: 44. Can Aykac, 60. Dario Schneider.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Leuzigen - SC Blustavia 2:3, FC Gerlafingen - FC Rüttenen 5:1, FC Deitingen - FC Selzach 2:3, FC Biberist - FC Bettlach 0:1

Tabelle: 1. SC Blustavia 13 Spiele/33 Punkte (36:14). 2. FC Subingen 12/31 (32:6), 3. FC Zuchwil 12/29 (34:13), 4. FC Gerlafingen 13/28 (38:20), 5. FC Rüttenen 13/15 (20:29), 6. FC Niederbipp 12/12 (26:34), 7. FC Leuzigen 13/12 (22:34), 8. FC Selzach 13/12 (20:41), 9. FC Iliria 12/11 (27:28), 10. FC Deitingen 13/11 (18:25), 11. FC Bettlach 13/11 (11:27), 12. FC Biberist 13/10 (12:25).

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.03.2022 00:19 Uhr.