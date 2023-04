4. Liga, Gruppe 1 Gerlafingen setzt Siegesserie auch gegen Bettlach fort – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Gerlafingen setzt seine Siegesserie auch gegen Bettlach fort. Das 4:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Den Auftakt machte Dario Schneider, der in der 2. Minute für Gerlafingen zum 1:0 traf. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. In der 31. Minute baute Chris Kabeya den Vorsprung für Gerlafingen auf zwei Tore aus (2:0). Gerlafingen erhöhte in der 50. Minute seine Führung durch Beytullah Özdemir weiter auf 3:0.

Gerlafingen erhöhte in der 63. Minute seine Führung durch Florentin Mustafa weiter auf 4:0. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Marc Seuret in der 80. Minute für Bettlach auf 1:4.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Bettlach erhielten Oguz Dönmez (35.) und Marc Seuret (83.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Gerlafingen erhielt: Can Aykac (53.)

Die Abwehr von Bettlach kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.6 (Rang 7).

Gerlafingen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 8. Für Gerlafingen ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Gerlafingen geht es auswärts gegen F.K. Bratstvo (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 7. Mai statt (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Mit der Niederlage rückt Bettlach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 15 Punkten neu Platz 9. Bettlach hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Bettlach tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von SC Derendingen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (19.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Gerlafingen - FC Bettlach 4:1 (2:0) - Kirchacker, Gerlafingen – Tore: 2. Dario Schneider (Penalty) 1:0.31. Chris Kabeya 2:0. 50. Beytullah Özdemir 3:0. 63. Florentin Mustafa 4:0. 80. Marc Seuret 4:1. – Gerlafingen: Stefan Csako, Philip Mathys, Feriz Miftari, Can Aykac, Chris Kabeya, Deniz Gönder, Florentin Mustafa, Nicolas Isch, Dario Schneider, Beytullah Özdemir, Simone Aiello. – Bettlach: Thomas Baur, Luca Manz, Dominik Häni, Nicola Belloni, Tarik Ait Chaf, Oguz Dönmez, Matthias Streit, Patrick Probst, Timo Winistörfer, Armando Choque Morales, Marc Seuret. – Verwarnungen: 35. Oguz Dönmez, 53. Can Aykac, 83. Marc Seuret.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.04.2023 21:23 Uhr.