3. Liga Gerlafingen holt sich zum Auftakt drei Punkte gegen Niederbipp Gerlafingen siegt zuhause gegen Niederbipp: Zum Saisonauftakt gab es ein 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Beytullah Özdemir für Gerlafingen. In der 46. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 67, als Damir Lulic für Niederbipp erfolgreich war. In der 79. Minute gelang Beytullah Özdemir der Führungstreffer zum 2:1 für Gerlafingen. In der 80. Minute sorgte Mihael Petrovic für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Gerlafingen.

Bei Gerlafingen sah Biagio Prestifilippo (90.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Ilija Garic (34.) und Dino Mujanovic (64.). Gelbe Karten gab es bei Niederbipp für Nando Krenger (38.) und Niroj Poopalasingam (62.).

Gerlafingen liegt nach Spiel 1 auf Rang 3. Gerlafingen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Rüttenen. Diese Begegnung findet am 28. August statt (17.00 Uhr, Galmis, Rüttenen).

In der Tabelle steht Niederbipp nach dem ersten Spiel auf Rang 9. Im nächsten Spiel kriegt es Niederbipp daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Iliria zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (18.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Telegramm: FC Gerlafingen - FC Niederbipp 3:1 (0:0) - Kirchacker, Gerlafingen – Tore: 46. Beytullah Özdemir 1:0. 67. Damir Lulic 1:1. 79. Beytullah Özdemir 2:1. 80. Mihael Petrovic 3:1. – Gerlafingen: Stefan Csako, Biagio Prestifilippo, Gianluca Rubino, Ilija Garic, Niyanthan Ratnaraja, Dino Mujanovic, Florentin Mustafa, Endrit Aliji, Shendrit Bytyqi, Beytullah Özdemir, Philipp Breu. – Niederbipp: Benjamin Trösch, Damir Lulic, Louis Veya, Niroj Poopalasingam, Janis Studer, Nicolas Born, Dominik Ryser, Reto Senn, Laurin Zimmerli, Misin Shala, Mariano Schneeberger. – Verwarnungen: 34. Ilija Garic, 38. Nando Krenger, 62. Niroj Poopalasingam, 64. Dino Mujanovic – Ausschluss: 90. Biagio Prestifilippo.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga: FC Iliria - FC Leuzigen 0:2, FC Gerlafingen - FC Niederbipp 3:1, FC Biberist - FC Zuchwil 0:1, FC Deitingen - FC Rüttenen 0:1, FC Bettlach - SC Blustavia 0:4

Tabelle: 1. FC Subingen 1 Spiel/3 Punkte (7:1). 2. SC Blustavia 1/3 (4:0), 3. FC Gerlafingen 1/3 (3:1), 4. FC Leuzigen 1/3 (2:0), 5. FC Zuchwil 1/3 (1:0), 6. FC Rüttenen 1/3 (1:0), 7. FC Deitingen 1/0 (0:1), 8. FC Biberist 1/0 (0:1), 9. FC Niederbipp 1/0 (1:3), 10. FC Iliria 1/0 (0:2), 11. FC Bettlach 1/0 (0:4), 12. FC Selzach 1/0 (1:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga finden Sie auf der Website des SOFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.08.2021 00:20 Uhr.