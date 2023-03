2. Liga Gerlafingen gewinnt klar gegen Trimbach Gerlafingen gewinnt am Samstag auswärts gegen Trimbach 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Volkan Turhan für Gerlafingen. In der 24. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 25, als Daniel Bärtschi für Trimbach erfolgreich war. Giovanni Carnibella brachte Gerlafingen 2:1 in Führung (31. Minute).

Gerlafingen baute die Führung in der 40. Minute (Philipp Breu) weiter aus (3:1). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Volkan Turhan in der 95. Minute, als er für Gerlafingen zum 4:1 traf.

Gelbe Karten gab es bei Gerlafingen für Biagio Prestifilippo (44.) und Can Aykac (83.). Bei Trimbach erhielten Rafael Meier (70.) und Eldin Jusic (75.) eine gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Trimbach ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.8 (Rang 12).

Mit dem Sieg rückt Gerlafingen um einen Platz nach vorne. Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Gerlafingen hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Gerlafingen geht es daheim gegen FC Wangen b.O. (Platz 12) weiter. Die Partie findet am 25. März statt (17.30 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Für Trimbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 11. Für Trimbach ist es bereits die siebte Niederlage der laufenden Saison. Fünf Spiele von Trimbach gingen unentschieden aus.

Trimbach trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Hägendorf (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Telegramm: FC Trimbach - FC Gerlafingen 1:4 (1:3) - Sportanlage Leinfeld, Trimbach – Tore: 24. Volkan Turhan 0:1. 25. Daniel Bärtschi 1:1. 31. Giovanni Carnibella 1:2. 40. Philipp Breu 1:3. 95. Volkan Turhan 1:4. – Trimbach: Jonas Flury, Sven Pally, Michael Ferreira Rodrigues, Thomas Schenker, Rafael Meier, Joel Mangold, Manuel Thut, Eldin Jusic, Daniel Bärtschi, Luca Schifferle, Caua Marco Cristelli. – Gerlafingen: Ivan Kristic, Biagio Prestifilippo, Salko Durakovic, Can Aykac, Shendrit Bytyqi, Beytullah Özdemir, Giovanni Carnibella, Dino Mujanovic, Gianluca Rubino, Volkan Turhan, Philipp Breu. – Verwarnungen: 44. Biagio Prestifilippo, 70. Rafael Meier, 75. Eldin Jusic, 83. Can Aykac.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

