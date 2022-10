2. Liga Gerlafingen gewinnt klar gegen Mümliswil Sieg für Gerlafingen: Gegen Mümliswil gewinnt das Team am Samstag auswärts 5:0.

Philipp Breu erzielte in der 11. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Gerlafingen. Mit seinem Tor in der 35. Minute brachte Beytullah Özdemir Gerlafingen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Wiederum Beytullah Özdemir erhöhte in der 48. Minute auf 3:0 für Gerlafingen.

Philipp Breu baute in der 71. Minute die Führung für Gerlafingen weiter aus (4:0). Jetlir Bytyqi schoss das 5:0 (82. Minute) für Gerlafingen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Mümliswil sah Marco Fluri (88.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Silvan Nussbaumer (29.), Fabrice Ambühl (65.) und Janik Disler (89.). Bei Gerlafingen erhielten Presley Sona (42.) und Ulisse Alberti (92.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Gerlafingen zu den Besten: Total liess das Team 14 Tore in zehn Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.4 Toren pro Spiel (Rang 3).

Gerlafingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 5. Gerlafingen hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Gerlafingen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Gerlafingen geht es daheim gegen FC Olten (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 22. Oktober statt (17.30 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Für Mümliswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 9. Mümliswil hat je dreimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt. Mümliswil verlor zudem erstmals zuhause.

Für Mümliswil geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Hägendorf (Platz 13) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (17.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Telegramm: FC Mümliswil - FC Gerlafingen 0:5 (0:2) - Brühl, Mümliswil – Tore: 11. Philipp Breu 0:1. 35. Beytullah Özdemir 0:2. 48. Beytullah Özdemir 0:3. 71. Philipp Breu 0:4. 82. Jetlir Bytyqi 0:5. – Mümliswil: Björn Fluri, Janik Disler, Rafael Disler, Adrian Kamber, Silvan Nussbaumer, Marco Fluri, Simon Büttler, Florian Arnold, Fabrice Ambühl, Roger Wyser, Nico Suremann. – Gerlafingen: Ivan Kristic, Biagio Prestifilippo, Ulisse Alberti, Can Aykac, Kaan Yildirim, Beytullah Özdemir, Philipp Breu, Gianluca Rubino, Presley Sona, Giovanni Carnibella, Ishak Abderrahman. – Verwarnungen: 29. Silvan Nussbaumer, 42. Presley Sona, 65. Fabrice Ambühl, 89. Janik Disler, 92. Ulisse Alberti – Ausschluss: 88. Marco Fluri.

