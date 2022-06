3. Liga, Gruppe 2 Gerlafingen gewinnt deutlich gegen Leuzingen Gerlafingen behielt im Spiel gegen Leuzingen am Mittwoch zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:0.

(chm)

Den Auftakt machte Dario Schneider, der in der 17. Minute für Gerlafingen zum 1:0 traf. In der 42. Minute war es an Claudio Zenger, Leuzigen 0:1 in Führung zu bringen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Gerlafingen stellte Philipp Breu in Minute 62 her. Dario Schneider baute in der 67. Minute die Führung für Gerlafingen weiter aus (3:0).

Den tormässigen Schlusspunkt setzte Volkan Turhan in der 77. Minute, als er für Gerlafingen zum 4:0 traf.

Gelbe Karten gab es bei Gerlafingen für Beytullah Özdemir (3.), Francesco Vadala (57.) und Niyanthan Ratnaraja (71.). Keine einzige Karte erhielt Leuzingen.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Gerlafingen: Im Schnitt erzielt das Team 3.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 22 Spielen, in denen die Offensive 74 Tore erzielte.

Gerlafingen liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 22 Spielen bei 52 Punkten. Das ist ein Sprung um zwei Plätze. Für Gerlafingen ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Gerlafingen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Leuzingen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 22 Punkten auf Rang 9. Leuzingen hat bisher sechsmal gewonnen, zwölfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Leuzingen ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Gerlafingen - FC Leuzigen 4:1 (1:0) - Kirchacker, Gerlafingen – Tore: 17. Dario Schneider 1:0. 42. Claudio Zenger 1:0. 62. Philipp Breu 2:0. 67. Dario Schneider 3:0. 77. Volkan Turhan (Penalty) 4:0. – Gerlafingen: Ivan Kristic, Niyanthan Ratnaraja, Mirset Kesedzic, Salko Durakovic, Shendrit Bytyqi, Beytullah Özdemir, Philipp Breu, Volkan Turhan, Dino Mujanovic, Gianluca Rubino, Dario Schneider. – Leuzingen: Andrej Röthlisberger, Adrian Schluep, Raphael Aebischer, Luca Dasen, Silvan Senn, Nick Brunner, Marco Stäheli, Livio Wyss, Yannik Aebischer, Claudio Zenger, Benjamin Luder. – Verwarnungen: 3. Beytullah Özdemir, 53. Nick Brunner, 57. Francesco Vadala, 71. Niyanthan Ratnaraja.

