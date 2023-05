2. Liga Gerlafingen bezwingt auswärts Lommiswil Sieg für Gerlafingen: Gegen Lommiswil gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Gerlafingen: Beytullah Özdemir brachte seine Mannschaft in der 9. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Gerlafingen stellte Philipp Breu in Minute 25 her. Die 28. Minute brachte für Lommiswil den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Philipp Dornbierer.

Mit seinem Tor in der 35. Minute brachte Giovanni Carnibella Gerlafingen mit zwei Treffern 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Lommiswil noch auf 2:3 heran. Philipp Dornbierer war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 91. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Gerlafingen für Biagio Prestifilippo (29.), Can Aykac (48.) und Giovanni Carnibella (90.). Lommiswil blieb ohne Karte.

Dass Lommiswil so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 22 Spielen, in denen die Defensive 30 Tore hinnehmen musste (Rang 5).

Gerlafingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 30 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Gerlafingen hat bisher achtmal gewonnen, siebenmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt. Gerlafingen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Gerlafingen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Mümliswil (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 27. Mai (17.30 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Für Lommiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 37 Punkten auf Rang 4. Lommiswil hat bisher elfmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Lommiswil auf fremdem Terrain mit FC Hägendorf (Platz 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 27. Mai statt (17.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Telegramm: FC Lommiswil - FC Gerlafingen 2:3 (1:3) - Neufeld, Bettlach – Tore: 9. Beytullah Özdemir 0:1. 25. Philipp Breu 0:2. 28. Philipp Dornbierer 1:2. 35. Giovanni Carnibella 1:3. 91. Philipp Dornbierer 2:3. – Lommiswil: Tim Bracher, Sebastian Truninger, Lukas Amiet, Andri Adam, Aron Herrmann, Noah Adam, Andrin Zumstein, Niklas Urosevic, Moritz Frey, Philipp Dornbierer, Jonas Ebel. – Gerlafingen: Ivan Kristic, Biagio Prestifilippo, Can Aykac, Presley Sona, Shendrit Bytyqi, Kaan Yildirim, Giovanni Carnibella, Volkan Turhan, Dino Mujanovic, Philipp Breu, Beytullah Özdemir. – Verwarnungen: 29. Biagio Prestifilippo, 48. Can Aykac, 90. Giovanni Carnibella.

