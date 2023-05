2. Liga Gerlafingen bezwingt auswärts Hägendorf Gerlafingen behielt im Spiel gegen Hägendorf am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Den Auftakt machte Philipp Breu, der in der 23. Minute für Gerlafingen zum 1:0 traf. Per Elfmeter glich Claude Keller das Spiel in der 25. Minute für Hägendorf wieder aus. Das Tor von Philipp Breu in der 28. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Gerlafingen. In der 78. Minute sorgte Giovanni Carnibella für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Gerlafingen.

Gelbe Karten gab es bei Hägendorf für Driton Hasani (30.), Sandro Schalt (84.) und Aron Müller (90.). Die einzige gelbe Karte bei Gerlafingen erhielt: Presley Sona (24.)

Zahlreiche Gegentore sind für Hägendorf ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 20 Spielen, in denen die Defensive 55 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Gerlafingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 27 Punkten auf Rang 7. Gerlafingen hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt. Gerlafingen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Auf Gerlafingen wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Härkingen, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 13. Mai statt (17.30 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Hägendorf verharrt nach der Niederlage auf dem 13. Und damit letzten Platz. Hägendorf hat bisher zweimal gewonnen, 15mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Härkingen kriegt es Hägendorf als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (14.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Telegramm: FC Hägendorf - FC Gerlafingen 1:3 (1:2) - Breite, Hägendorf – Tore: 23. Philipp Breu 0:1. 25. Claude Keller (Penalty) 1:1.28. Philipp Breu 1:2. 78. Giovanni Carnibella 1:3. – Hägendorf: Nick Furrer, Yannig Fiechter, Dominik Bitterli, Claude Keller, Jan Zimmerli, Sandro Schalt, Benjamin Huber, Driton Hasani, Silas Graber, Colin Graber, Noah Kurmann. – Gerlafingen: Ivan Kristic, Biagio Prestifilippo, Salko Durakovic, Presley Sona, Shendrit Bytyqi, Kaan Yildirim, Giovanni Carnibella, Gianluca Rubino, Dino Mujanovic, Philipp Breu, Beytullah Özdemir. – Verwarnungen: 24. Presley Sona, 30. Driton Hasani, 84. Sandro Schalt, 90. Aron Müller.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 23:14 Uhr.