4. Liga, Gruppe 1 Gerlafingen bezwingt auswärts Bellach – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Gerlafingen behielt im Spiel gegen Bellach am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

(chm)

Rok Shkoreti eröffnete in der 27. Minute das Skore, als er für Bellach das 1:0 markierte. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 39, als Aleksandar Stankovic für Gerlafingen erfolgreich war. Deniz Mustafi traf in der 68. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Bellach.

Per Elfmeter glich Dario Schneider das Spiel in der 74. Minute für Gerlafingen wieder aus. In der 78. Minute gelang Syart Spaiu der Führungstreffer zum 3:2 für Gerlafingen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Dario Schneider in der 92. Minute. Er traf zum 4:2 für Gerlafingen.

Bei Gerlafingen erhielten Dario Schneider (48.) und Feriz Miftari (80.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Bellach für Tim Fawer (73.) und Ensar Jasari (75.).

Die Abwehr von Bellach kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 46 Tore in 15 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.1 Toren pro Spiel (Rang 9).

Gerlafingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 8. Gerlafingen hat bisher fünfmal gewonnen und elfmal verloren.

Auf Gerlafingen wartet im nächsten Spiel das neuntplatzierte Team FC Bettlach, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 29. April statt (17.30 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Nach der Niederlage büsst Bellach zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 10. Für Bellach ist es bereits die neunte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Bellach gingen unentschieden aus.

Bellach spielt zum nächsten Mal daheim gegen F.K. Bratstvo (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (25. April) (20.00 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Telegramm: FC Bellach - FC Gerlafingen 2:4 (1:1) - Sportplatz Brunnmatt, Bellach – Tore: 27. Rok Shkoreti 1:0. 39. Aleksandar Stankovic 1:1. 68. Deniz Mustafi 2:1. 74. Dario Schneider (Penalty) 2:2.78. Syart Spaiu 2:3. 92. Dario Schneider 2:4. – Bellach: Rok Shkoreti, Tim Fawer, Herolind Asani, Jonas Mosimann, Sven Müller, Janis Faoro, Leon Bajraktaraj, Shaban Arifi, Gjelbrim Elezi, Qëndrim Elezi, Dagmawi Kana. – Gerlafingen: Robin Jordi, Giuseppe Solimena, Feriz Miftari, Presley Sona, Philip Mathys, Blerton Azizi, Nicolas Isch, Dario Schneider, Syart Spaiu, Jan Kindler, Aleksandar Stankovic. – Verwarnungen: 48. Dario Schneider, 73. Tim Fawer, 75. Ensar Jasari, 80. Feriz Miftari.

