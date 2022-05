2. Liga Fulenbach verliert gegen Seriensieger Iliria Iliria setzt seine Siegesserie auch gegen Fulenbach fort. Das 5:0 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Samoell Prenaj schoss Iliria in der 7. Minute zur 1:0-Führung. David Spaqi sorgte in der 10. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Iliria. Mit einem weiteren Tor sorgte David Spaqi in der 24. Minute für das 3:0 für Iliria.

Alban Jahiu baute in der 88. Minute die Führung für Iliria weiter aus (4:0). Mit einem weiteren Tor erhöhte Alban Jahiu für Iliria auf 5:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade vier Minuten. Es war ein Elfmeter.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Iliria sah Nicola Trittibach (53.) die rote Karte. Gelb erhielt Shpetim Arifi (43.). Bei Fulenbach gab es vier gelbe Karten.

In der Defensive hat Iliria in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.7 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 53 erzielten Toren Rang 1.

Iliria verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 18 Spielen bei 41 Punkten. Für Iliria ist es der vierte Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Iliria zuhause gegen das drittplatzierte Team FC Härkingen zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 15. Mai statt (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Fulenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 11. Für Fulenbach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Fulenbach trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf GS Italgrenchen (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 14. Mai statt (17.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Telegramm: SC Fulenbach - FC Iliria 0:5 (0:3) - Bad, Fulenbach – Tore: 7. Samoell Prenaj 0:1. 10. David Spaqi 0:2. 24. David Spaqi 0:3. 88. Alban Jahiu 0:4. 92. Alban Jahiu (Penalty) 0:5. – Fulenbach: Nikola Andjelkovic, Yanick Boss, Sascha Füeg, Nico Ferrari, Sandro Kunz, Flavio Premori, Céddric Braam, Sandro Albuquerque Sampaio, Jonas Wyss, Miroslav Markovic, Luca Spielmann. – Iliria: Nicola Trittibach, Burim Raimi, David Spaqi, Dugagjin Dedaj, Dasnim Sulejmani, Denis Perkolaj, Nazim Elezi, Riad Agushi, Shpetim Arifi, Alban Jahiu, Samoell Prenaj. – Verwarnungen: 43. Shpetim Arifi, 51. Yves Ehrenbolger, 70. Miroslav Markovic, 85. Jonas Wyss, 86. Sascha Füeg – Ausschluss: 53. Nicola Trittibach.

