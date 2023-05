4. Liga, Gruppe 3 Fulenbach setzt Siegesserie auch gegen Uskana Olten fort Fulenbach reiht Sieg an Sieg: Gegen Uskana Olten hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:1

Den Auftakt machte Ramon Grimbichler, der in der 13. Minute für Fulenbach zum 1:0 traf. Der Ausgleich für Uskana Olten fiel in der 61. Minute (Leutrim Dalipi). In der 85. Minute schoss Ramon Grimbichler Fulenbach mittels Elfmeter in Führung (2:1). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Glen Jäggi in der 92. Minute. Er traf zum 3:1 für Fulenbach.

Bei Uskana Olten sah Shkendim Asani (69.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Uskana Olten weitere vier gelbe Karten. Fulenbach behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Fulenbach. Das Team liegt mit 28 Punkten auf Rang 5. Fulenbach hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Fulenbach in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Hägendorf. Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (17.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Nach der Niederlage büsst Uskana Olten drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 28 Punkten auf Rang 6. Uskana Olten hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Auf Uskana Olten wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das siebtplatzierte Team US Oltenese, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Uskana Olten - SC Fulenbach 1:3 (0:1) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 13. Ramon Grimbichler 0:1. 61. Leutrim Dalipi 1:1. 85. Ramon Grimbichler (Penalty) 1:2.92. Glen Jäggi 1:3. – Uskana Olten: Ekrem Gulakoski, Fatlum Aliu, Florentin Deari, Fatlind Aliu, Khaled Al Khouildi, Florent Asani, Bleon Ramadani, Saimir Ibraimi, Albinot Bajrami, Adriatik Zenunaj, Leutrim Dalipi. – Fulenbach: Robin Ulrich, Noah Nützi, Yves Rütimann, Mike Rütimann, Yves Wagner, Yannick Von Arx, Roman Weber, Rinaldo Grimbichler, Elias Sidler, Kevin Keiser, Ramon Grimbichler. – Verwarnungen: 21. Florentin Deari, 33. Shkendim Asani, 45. Florent Asani, 77. Leutrim Dalipi – Ausschluss: 69. Shkendim Asani.

