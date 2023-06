2. Liga Fulenbach mit Sieg gegen Trimbach – Enrik Kqiraj mit Last-Minute-Treffer Sieg für Fulenbach: Gegen Trimbach gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1.

(chm)

Fulenbach geriet zunächst in Rückstand, als Lucien Baumgartner in der 36. Minute die zwischenzeitliche Führung für Trimbach gelang. In der 75. Minute glich Fulenbach jedoch aus und ging in der 91. Minute in Führung. Torschützen waren Sascha Füeg und Enrik Kqiraj.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Fulenbach, nämlich für Gabriel Strub (72.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Trimbach, Lucien Baumgartner (66.) kassierte sie.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Fulenbach. Mit 33 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Fulenbach hat bisher zehnmal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Fulenbach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Trimbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 11. Für Trimbach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Trimbach ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Fulenbach - FC Trimbach 2:1 (0:1) - Bad, Fulenbach – Tore: 36. Lucien Baumgartner 0:1. 75. Sascha Füeg 1:1. 91. Enrik Kqiraj 2:1. – Fulenbach: André Grob, Florian Fischer, Sascha Füeg, Nico Ferrari, Jonas Ruf, Sven Hürzeler, Flavio Premori, Gabriel Strub, Luis Bühlmann, Yanick Boss, Yves Ehrenbolger. – Trimbach: Damian Dominguez Martinez, Sven Pally, Jeremias Jäggi, Thomas Schenker, Eldin Jusic, Joel Stöckli, Rafael Meier, Michael Ferreira Rodrigues, Eyoran Eseias, Manuel Thut, Lucien Baumgartner. – Verwarnungen: 66. Lucien Baumgartner, 72. Gabriel Strub.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.06.2023 04:53 Uhr.