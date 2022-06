4. Liga, Gruppe 3 Fulenbach holt sich drei Punkte gegen Kestenholz Fulenbach behielt im Spiel gegen Kestenholz am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

Das Skore eröffnete Yves Rütimann in der 12. Minute. Er traf für Fulenbach zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Fulenbach stellte Mike Zosso in Minute 40 her. Fulenbach erhöhte in der 86. Minute seine Führung durch Noah Nützi weiter auf 3:0. Den Schlussstand stellte Jérémy Frey in der 90. Minute her, als er für Kestenholz auf 1:3 verkürzte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Fulenbach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 27 Punkte bedeuten Rang 7. Für Fulenbach ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Fulenbach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Kestenholz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 8. Für Kestenholz war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Kestenholz ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Fulenbach - FC Kestenholz 3:1 (2:0) - Bad, Fulenbach – Tore: 12. Yves Rütimann 1:0. 40. Mike Zosso 2:0. 86. Noah Nützi 3:0. 90. Jérémy Frey 3:1. – Fulenbach: Robin Müller, Joel Büttiker, Yves Rütimann, Noah Nützi, Yannick Von Arx, Elias Sidler, Kevin Keiser, Céddric Braam, Mike Zosso, Roman Weber, Nicolo Müller. – Kestenholz: Elia Thommen, Sascha Brunner, Manuel Bürgi, Florian Iseli, Gian Blattner, Adrian Wiemann, Robin Anderegg, Jan Gerber, Luis Otter, Angelo Costantini, Luca Ialuna. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.06.2022 18:11 Uhr.