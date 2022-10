4. Liga, Gruppe 3 Fulenbach gewinnt klar gegen Egerkingen Fulenbach gewinnt am Sonntag auswärts gegen Egerkingen 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Egerkingen: Sergey Yalama brachte seine Mannschaft in der 1. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand war in der 42. Minute hergestellt: Luca Albuquerque Sampaio traf für Fulenbach. Luca Albuquerque Sampaio war es auch, der in der 50. Minute die 2:1-Führung für Fulenbach herstellte.

In der 81. Minute schoss Robin Müller Fulenbach mittels Elfmeter zur 3:1-Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Micha Grimbichler, der in der 94. Minute die Führung für Fulenbach auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Egerkingen. Gelbe Karten gab es bei Fulenbach für Yannick Von Arx (53.) und Robin Müller (90.).

In den bisherigen Spielen ist Fulenbach nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.4. Das bedeutet, dass Fulenbach die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Egerkingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 4.1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Fulenbach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 6. Fulenbach hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Fulenbach konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Fulenbach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Uskana Olten an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (18.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Für Egerkingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 10. Egerkingen hat bisher einmal gewonnen und fünfmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Egerkingen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Hägendorf. Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (17.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Telegramm: FC Egerkingen - SC Fulenbach 1:4 (1:1) - Mühlematt, Egerkingen – Tore: 1. Sergey Yalama 1:0. 42. Luca Albuquerque Sampaio 1:1. 50. Luca Albuquerque Sampaio 1:2. 81. Robin Müller (Penalty) 1:3.94. Micha Grimbichler 1:4. – Egerkingen: Emilio Cocozza, Huy Tan Le, Mike Rütimann, Fabian Wyss, Visar Shahini, Alban Rudaj, Sergey Yalama, Mario Catanzaro, Levin Gashi, Besnik Rudaj, Maël Berger. – Fulenbach: Marcel Künzli, Yannick Von Arx, Yves Rütimann, Matteo Barrer, Noah Nützi, Elias Sidler, Kevin Keiser, Roman Weber, Micha Grimbichler, Luca Albuquerque Sampaio, Mike Zosso. – Verwarnungen: 24. Fabian Wyss, 41. Besnik Rudaj, 53. Yannick Von Arx, 75. Erich Mathys, 80. Mike Rütimann, 90. Robin Müller.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2022 21:32 Uhr.

