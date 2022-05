4. Liga, Gruppe 3 Fortuna Olten setzt Siegesserie auch gegen Uskana Olten fort Fortuna Olten reiht Sieg an Sieg: Gegen Uskana Olten hat das Team am Sonntag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:0

(chm)

Das Tor von Luigi Abbagnale in der 23. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Fortuna Olten. Valerio Curatolo erhöhte in der 40. Minute zur 2:0-Führung für Fortuna Olten. Angelo Rubino baute in der 42. Minute die Führung für Fortuna Olten weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Alan Sabotic, der in der 93. Minute die Führung für Fortuna Olten auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Uskana Olten erhielten Argtim Emini (82.) und Suhejb Mustafi (83.) eine gelbe Karte. Fortuna Olten behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.6 Toren pro Spiel ist Fortuna Olten bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Uskana Olten ein relativ häufiges Phänomen. Die total 58 Gegentore in 21 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match (Rang 9).

Keine Änderung in der Tabelle für Fortuna Olten: Mit 51 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Fortuna Olten ist es der fünfte Sieg in Serie.

Fortuna Olten bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Härkingen. Die Partie findet am 12. Juni statt (15.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Für Uskana Olten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 31 Punkten auf Rang 6. Uskana Olten hat bisher neunmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Uskana Olten auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team SV Alpha. Diese Begegnung findet am 12. Juni statt (10.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Telegramm: FC Uskana Olten - FC Fortuna Olten 0:4 (0:3) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 23. Luigi Abbagnale 0:1. 40. Valerio Curatolo 0:2. 42. Angelo Rubino 0:3. 93. Alan Sabotic 0:4. – Uskana Olten: Vaid Ibraimi, Ron Krasniqi, Fatlind Aliu, Fatlum Aliu, Zigmas Danila, Endrit Imeri, Adriatik Zenunaj, Argtim Emini, Gentijan Bajrami, Florentin Deari, Robert Berisha. – Fortuna Olten: Fatlum Huruglica, Ikram Abduramani, Arxhend Halimi, Dardan Susuri, Marco Mangiola, Luigi Abbagnale, Jose Garcia Dos Santos, Flamur Elshani, Leart Haxhimehmeti, Oguzhan Tonus, Angelo Rubino. – Verwarnungen: 82. Argtim Emini, 83. Suhejb Mustafi.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.05.2022 02:57 Uhr.