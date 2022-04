Frauen 3. Liga Fortuna Olten mit drei Punkten auswärts gegen Attiswil Fortuna Olten gewinnt am Samstag auswärts gegen Attiswil 2:0.

(chm)

Fortuna Olten entschied die Partie durch einen Doppelschlag: Zunächst war Kaltrina Abdyli in der 50. Minute erfolgreich, dann traf Mila Tasev fünf Minuten später zum 2:0.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Der Sturm von Fortuna Olten sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Total schoss das Team 50 Tore in 14 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.3 Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Fortuna Olten um einen Platz nach vorne. 23 Punkte bedeuten Rang 4. Für Fortuna Olten ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Fortuna Olten geht es zuhause gegen FC Grenchen 15 (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 30. April statt (18.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Für Attiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 6. Attiswil hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Attiswil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Niederbipp b an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 1. Mai statt (13.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Telegramm: FC Attiswil - FC Fortuna Olten 0:2 (0:0) - Sportplatz Lindenrain, Attiswil – Tore: 50. Kaltrina Abdyli 0:1. 55. Mila Tasev (Penalty) 0:2. – Attiswil: Amelie Chanton, Sarah Marti, Jana Guldimann, Patricia Steffen, Jessica Altschul, Fabienne Füri, Debora Altschul, Sarah Mateoniu, Laura von Felten, Michelle Wenger, Salma Michel. – Fortuna Olten: Vanesa Zeqiri, Sonja Schwegler, Daniela Wehrli, Vlora Dibrani, Cécile Styner, Romana Bazan, Kaltrina Abdyli, Monika Nazariyan, Melanie Kolic, Nadine Andrik, Medina Shatrolli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.04.2022 08:48 Uhr.