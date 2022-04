Frauen 3. Liga Fortuna Olten mit Auswärtserfolg bei Klus-Balsthal Fortuna Olten behielt im Spiel gegen Klus-Balsthal am Mittwoch auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

Das erste Tor der Partie erzielte Fabienne Bütler für Klus-Balsthal. In der 23. Minute traf sie zum 1:0. Nadine Andrik glich in der 34. Minute für Fortuna Olten aus. Es hiess 1:1. Das Tor von Tamara Grütter in der 36. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Fortuna Olten.

Per Elfmeter glich Fabienne Bütler das Spiel in der 69. Minute für Klus-Balsthal wieder aus. Das Tor von Vlora Dibrani in der 83. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Fortuna Olten. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Nadine Andrik in der 91. Minute. Sie traf zum 4:2 für Fortuna Olten.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Fortuna Olten schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.4 Mal pro Partie.

Fortuna Olten machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 20 Punkten auf Rang 4. Fortuna Olten hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Fortuna Olten auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Attiswil (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am 23. April statt (20.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Für Klus-Balsthal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 7. Klus-Balsthal hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Klus-Balsthal auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Niederbipp b. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (19.30 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: FC Klus-Balsthal - FC Fortuna Olten 2:4 (1:2) - Sportplatz Moos, Balsthal – Tore: 23. Fabienne Bütler 1:0. 34. Nadine Andrik 1:1. 36. Tamara Grütter 1:2. 69. Fabienne Bütler (Penalty) 2:2.83. Vlora Dibrani 2:3. 91. Nadine Andrik 2:4. – Klus-Balsthal: Joana Glanzmann, Anna Eschmann, Adrienne Michel, Céline Fluri, Natascha Biedermann, Caroline Christen, Chantal Ackermann, Janina Nyffeler, Delina Yonas, Nathalie Brunner, Fabienne Bütler. – Fortuna Olten: Manuela Segginger, Sonja Schwegler, Vlora Dibrani, Daniela Wehrli, Cécile Styner, Tamara Grütter, Melanie Kolic, Kaltrina Abdyli, Delia Röösli, Mila Tasev, Nadine Andrik. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

