Frauen 3. Liga Fortuna Olten holt sich drei Punkte gegen Attiswil Fortuna Olten gewinnt am Mittwoch zuhause gegen Attiswil 3:2.

(chm)

Attiswil ging zunächst in Führung, als Jessica Altschul in der 2. Minute traf. Dann glich aber Kaltrina Abdyli (8.) für Fortuna Olten aus. Adonisa Kadrija in der 30. Minute und Delia Röösli in der 37. Minute brachten Fortuna Olten sodann 3:1 in Führung. Raphaela Lüscher brachte Attiswil in der 61. Minute auf ein Tor heran. Das 2:3 blieb aber der Schlussstand.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Lucien Luc Camus von Fortuna Olten erhielt in der 90. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Fortuna Olten hat bislang häufig überzeugt: In drei Spielen hat sie total 8 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.7 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Tabelle liegt Fortuna Olten weiterhin auf Rang 3. Das Team hat sechs Punkte. Fortuna Olten hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Fortuna Olten trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Dulliken (Platz 6). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (10.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Unverändert liegt Attiswil auf Rang 4. Das Team hat drei Punkte. Attiswil hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Attiswil trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Grenchen 15 (Platz 5). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Telegramm: FC Fortuna Olten - FC Attiswil 3:2 (3:1) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 2. Jessica Altschul 0:1. 8. Kaltrina Abdyli 1:1. 30. Adonisa Kadrija 2:1. 37. Delia Röösli 3:1. 61. Raphaela Lüscher 3:2. – Fortuna Olten: Vicky Buceta Barrio, Vala Jusufi, Daniela Wehrli, Tamara Grütter, Noemi Glanzmann, Valentina Rimkus, Delia Röösli, Kaltrina Abdyli, Melanie Kolic, Mila Tasev, Adonisa Kadrija. – Attiswil: Nina Jöri, Lara Spiess, Julia Scheidegger, Jana Guldimann, Rowena Loosli, Michelle Wenger, Jessica Altschul, Raphaela Lüscher, Fabienne Füri, Laura von Felten, Sarah Mateoniu. – Verwarnungen: 90. Lucien Luc Camus.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.09.2022 07:57 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.