Frauen 3. Liga Fortuna Olten gewinnt zum Auftakt klar gegen Grenchen 15 Fortuna Olten beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Grenchen 15 setzt es zuhause einen 4:0-Sieg ab.

Medina Shatrolli traf in der 8. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Fortuna Olten. Sonja Schauli sorgte in der 68. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Fortuna Olten. Kaltrina Abdyli baute in der 84. Minute die Führung für Fortuna Olten weiter aus (3:0). Mariana Filipa Faria da Silva schoss das 4:0 (91. Minute) für Fortuna Olten und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Melina Rhyn von Grenchen 15 erhielt in der 82. Minute die gelbe Karte.

In der Tabelle steht Fortuna Olten nach dem ersten Spiel auf Rang 1. Fortuna Olten bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Klus-Balsthal. Diese Begegnung findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Nach dem ersten Spiel steht Grenchen 15 auf dem fünften Rang. Grenchen 15 tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von SC Blustavia an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 3. September statt (19.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Fortuna Olten - FC Grenchen 15 4:0 (1:0) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 8. Medina Shatrolli 1:0. 68. Sonja Schauli 2:0. 84. Kaltrina Abdyli 3:0. 91. Mariana Filipa Faria da Silva 4:0. – Fortuna Olten: Vicky Buceta Barrio, Noemi Glanzmann, Sonja Schwegler, Daniela Wehrli, Romana Bazan, Tamara Grütter, Melanie Kolic, Sonja Schauli, Kaltrina Abdyli, Delia Röösli, Medina Shatrolli. – Grenchen 15: Zippora Wyden, Sophie Ankes, Janina Ryhn, Miriam Zaugg, Laura Lo Giudice, Angela Bertini, Angela Anna Gäumann, Melina Rhyn, Nermine Xhemaili, Nicole Adam, Sarah Kurt. – Verwarnungen: 82. Melina Rhyn.

