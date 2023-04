Frauen 3. Liga, Rückrunde Fortuna Olten gewinnt deutlich gegen Dulliken Fortuna Olten behielt im Spiel gegen Dulliken am Mittwoch auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:0.

Kaltrina Abdyli brachte Fortuna Olten 1:0 in Führung (22. Minute). Mit ihrem Tor in der 49. Minute brachte Valentina Rimkus Fortuna Olten mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Romana Bazan baute in der 64. Minute die Führung für Fortuna Olten weiter aus (3:0). Mit einem weiteren Tor erhöhte Romana Bazan für Fortuna Olten auf 4:0. Für das Doppelpack benötigte sie nur gerade vier Minuten.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Tore-Schnitt von 4.2 Toren pro Spiel ist Fortuna Olten bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Dulliken kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 15 Gegentore in fünf Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match (Rang 4).

Unverändert liegt Fortuna Olten nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach fünf Spielen 28 Punkte auf dem Konto. Für Fortuna Olten ist es der zweite Sieg in Serie. Fortuna Olten konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Als nächstes tritt Fortuna Olten zuhause gegen das zweitplatzierte Team FC Klus-Balsthal zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (16.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Für Dulliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 4. Dulliken hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Dulliken verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Dulliken auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team SC Blustavia. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (19.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Dulliken - FC Fortuna Olten 0:4 (0:1) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 22. Kaltrina Abdyli 0:1. 49. Valentina Rimkus 0:2. 64. Romana Bazan 0:3. 68. Romana Bazan 0:4. – Dulliken: Jennifer Will, Tabea Kaiser, Chantal Klingenstein, Mara Hagmann, Raphaela Lätt, Anouk Bachofner, Jirapha Buache, Valeria Schuler, Jessica Koch, Lea Pfluger, Tamara Mele. – Fortuna Olten: Manuela Segginger, Jasna Dzananovic, Sonja Schauli, Medina Shatrolli, Tamara Grütter, Melanie Kolic, Laura Schauli Cianci, Valentina Rimkus, Stefania Cerfeda, Adonisa Kadrija, Kaltrina Abdyli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

