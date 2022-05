Frauen 3. Liga Fortuna Olten entscheidet Spitzenspiel gegen Niederbipp für sich Fortuna Olten setzt seine Siegesserie auch gegen Niederbipp fort. Das 2:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Fortuna Olten entschied die Partie durch einen Doppelschlag: Vlora Dibrani schoss Fortuna Olten innerhalb von zwei Minuten zum 1:0 (41.) und dann zum 2:0 (43.).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Niederbipp erhielten Evelyn Ritter (48.) und Elena Volken (55.) eine gelbe Karte. Fortuna Olten blieb ohne Karte.

Fortuna Olten schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Offensive 55 Tore erzielte.

Mit dem Sieg rückt Fortuna Olten um einen Platz nach vorne. Mit 29 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Fortuna Olten ist es der vierte Sieg in Serie.

Fortuna Olten bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team Gäu Selection. Die Partie findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Nach der Niederlage büsst Niederbipp zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 28 Punkten auf Rang 4. Niederbipp hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Niederbipp tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von Gäu Selection an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (11. Mai) (20.15 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Telegramm: FC Niederbipp b - FC Fortuna Olten 0:2 (0:2) - Niederfeld, Niederbipp – Tore: 41. Vlora Dibrani 0:1. 43. Vlora Dibrani 0:2. – Niederbipp: Janine Studer, Larissa Borer, Evelyn Ritter, Manuela Dähler, Elena Volken, Patrizia Lisser, Andrea Stucki, Nubya Baio, Sara Diemand, Tanja Grolimund, Annina Allemann. – Fortuna Olten: Manuela Segginger, Noemi Glanzmann, Sonja Schwegler, Daniela Wehrli, Sonja Schauli, Melanie Kolic, Tamara Grütter, Kaltrina Abdyli, Medina Shatrolli, Vlora Dibrani, Mila Tasev. – Verwarnungen: 48. Evelyn Ritter, 55. Elena Volken.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2022 23:32 Uhr.