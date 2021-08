4. Liga, Gruppe 3 Fortuna Olten bezwingt zum Auftakt auswärts Alpha – Lucien Luc Camus trifft spät zum Sieg Alpha lag gegen Fortuna Olten deutlich vorne, nämlich 2:0 (43. Minute) - und verlor dennoch. Fortuna Olten feiert einen 3:2-Auswärtssieg.

(chm)

Fortuna Olten geriet in der Partie zunächst mit zwei Toren in Rückstand: Das erste Tor der Partie erzielte Natthawut Ngokpho für Alpha. In der 8. Minute traf er zum 1:0. Mit einem weiteren Tor sorgte Natthawut Ngokpho in der 43. Minute für das 2:0 für Alpha.

Die Wende gelang Fortuna Olten ab der 51. Minute, als Luigi Abbagnale zum 1:2 traf. Es folgte in der 64. Minute der Ausgleichstreffer durch Angelo Rubino, ehe Lucien Luc Camus in der 87. Minute der Siegtreffer gelang.

Bei Alpha sah Milan Schauli (4.) die rote Karte. Gelb erhielt Melvin Zurfluh (76.). Gelbe Karten gab es bei Fortuna Olten für Besmir Bajrami (65.) und Luigi Abbagnale (83.).

Fortuna Olten reiht sich nach dem Spiel auf Rang 6 ein. Fortuna Olten spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Kappel. Die Partie findet am 29. August statt (14.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Alpha liegt nach Spiel 1 auf Rang 8. Auf Alpha wartet im nächsten Spiel zuhause das Team FC Dulliken. Das Spiel findet am 29. August statt (10.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Telegramm: SV Alpha - FC Fortuna Olten 2:3 (2:0) - Sportanlage Leinfeld, Trimbach – Tore: 8. Natthawut Ngokpho 1:0. 43. Natthawut Ngokpho 2:0. 51. Luigi Abbagnale 2:1. 64. Angelo Rubino 2:2. 87. Lucien Luc Camus 2:3. – Alpha: Valon Vrapca, Agron Berisha, Milan Schauli, Michael von Rohr, Davide Cappello, Philippe Dontenvill, Melvin Zurfluh, Nhat Huy Ngo, Florian Spielmann, Timon Tschanz, Natthawut Ngokpho. – Fortuna Olten: Erkan Fazliji, Leart Haxhimehmeti, Remo Rossi, Dardan Susuri, Flamur Elshani, Bolivar Perez, Arxhend Halimi, Danilo Radulovic, Luigi Abbagnale, Mostafa Hasan, Besmir Bajrami. – Verwarnungen: 65. Besmir Bajrami, 76. Melvin Zurfluh, 83. Luigi Abbagnale – Ausschluss: 4. Milan Schauli.

Tabelle: 1. FC Hägendorf 1 Spiel/3 Punkte (7:1). 2. FC Härkingen 1/3 (4:1), 3. FC Oensingen 1/3 (4:1), 4. FC Uskana Olten 1/3 (4:2), 5. FC Wolfwil 1/3 (4:3), 6. FC Fortuna Olten 1/3 (3:2), 7. SC Fulenbach 1/0 (3:4), 8. SV Alpha 1/0 (2:3), 9. FC Dulliken 1/0 (2:4), 10. FC Kappel 1/0 (1:4), 11. FC Kestenholz 1/0 (1:4), 12. FC Olten 1/0 (1:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des SOFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 20:52 Uhr.