3. Liga, Gruppe 1 Flumenthal mit Unentschieden dank Eigentor von Italgrenchen Je ein Punkt für Italgrenchen und Flumenthal: Die Teams trennen sich 1:1

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Jeremy Pana De Paiva traf in der 68. Minute zum 1:0. Zum Ausgleich für Flumenthal kam es durch ein Eigentor in der 79. Minute. Pechvogel war Cyrill Lanz.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Gianluca Argenziano von Italgrenchen erhielt in der 82. Minute die gelbe Karte.

Italgrenchen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 37 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Italgrenchen hat bisher elfmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Italgrenchen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Grenchen 15 (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 26. Mai (20.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Der eine gewonnene Punkt hat für Flumenthal nicht ausgereicht für eine Verbesserung in der Tabelle: Das Team bleibt auf dem letzten Platz (14 Punkte). Flumenthal hat bisher dreimal gewonnen, 13mal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Leuzigen kriegt es Flumenthal als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 26. Mai statt (20.00 Uhr, Sportplatz Kressmatt, Flumenthal).

Telegramm: GS Italgrenchen - SC Flumenthal 1:1 (0:0) - Sportplatz Riedern, Grenchen – Tore: 68. Jeremy Pana De Paiva 1:0. 79. Eigentor (Cyrill Lanz) 1:1. – Italgrenchen: Gianluca Argenziano, Fabio Ramseier, Tolunay Yildiz, Dario Beutler, Alessandro Giannini, Ivan Palermo, Nicolai Bur, Nico Wolf, Orhan Zulfi, Jari Eggenschwiler, Stefano Conde Rodrigues. – Flumenthal: Colin Henzi, Cédric Stampfli, Marlon Bachl, Reto Marti, David Huber, Til Nordmann, Nicolas Müller, Christof Schönenberger, Veton Avduli, Timo Grossenbacher, Nico Maritz. – Verwarnungen: 82. Gianluca Argenziano.

