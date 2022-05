3. Liga, Gruppe 1 Flumenthal bezwingt auswärts Wangen b.O. Flumenthal gewinnt am Samstag auswärts gegen Wangen b.O. 4:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Flumenthal: Nico Maritz brachte seine Mannschaft in der 8. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Flumenthal stellte Timo Grossenbacher in Minute 20 her. Appolinaire Gbadjavi sorgte in der 33. Minute für Wangen b.O. für den Anschlusstreffer zum 1:2.

In der 57. Minute baute Veton Avduli den Vorsprung für Flumenthal auf zwei Tore aus (3:1). Wangen b.O. kam in der 88. Minute auf ein Tor heran, als Albin Mehmeti per Elfmeter zum 2:3 traf. In der 89. Minute sorgte Nico Maritz für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Flumenthal.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Wangen b.O. für Edon Morina (41.), Edon Llapashtica (76.) und Besart Biljali (90.). Für Flumenthal gab es keine Karte.

In den bisherigen Spielen ist Flumenthal nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.2. Das bedeutet, dass Flumenthal die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 10 mit durchschnittlich 3.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Wangen b.O. ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Mit dem Sieg rückt Flumenthal um einen Platz nach vorne. Zwölf Punkte bedeuten Rang 9. Flumenthal hat bisher dreimal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Flumenthal spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Wangen a/A (Platz 4). Diese Begegnung findet am 15. Mai statt (14.00 Uhr, Sportplatz Kressmatt, Flumenthal).

Für Wangen b.O. hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 7. Wangen b.O. hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Wangen b.O. geht es auswärts gegen FC Oensingen (Platz 11) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Mai (14.00 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Telegramm: FC Wangen b.O. - SC Flumenthal 2:4 (1:2) - Chrüzmatt, Wangen bei Olten – Tore: 8. Nico Maritz 0:1. 20. Timo Grossenbacher 0:2. 33. Appolinaire Gbadjavi 1:2. 57. Veton Avduli 1:3. 88. Albin Mehmeti (Penalty) 2:3.89. Nico Maritz 2:4. – Wangen b.O.: André Grob, Albin Mehmeti, Edon Llapashtica, Gianluca Iozzia, Kim Lân Ngo, Eduard Lekaj, Mir Mohammad Kamwar, Edon Morina, Valdrin Orani, Appolinaire Gbadjavi, Behar Bulliqi. – Flumenthal: Colin Henzi, Stefan Roth, David Huber, Veton Avduli, Marlon Bachl, Nicolas Müller, Christof Schönenberger, Yanick Rippstein, Matthias Schmid, Timo Grossenbacher, Nico Maritz. – Verwarnungen: 41. Edon Morina, 76. Edon Llapashtica, 90. Besart Biljali.

