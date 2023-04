4. Liga, Gruppe 2 Fisnik Aliti führt Biberist mit drei Toren zum Sieg gegen Haltener SV Biberist behielt im Spiel gegen Haltener SV am Freitag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:4.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Marco Affolter für Biberist. In der 9. Minute traf er zum 1:0. Es handelte sich um einen Penalty. Simon Jost glich in der 14. Minute für Haltener SV aus. Es hiess 1:1. In der 33. Minute schoss Fisnik Aliti Biberist mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Stefan Rohde, sorgte in der 48 für den Ausgleich für Haltener SV. Josip Doric brachte Biberist 3:2 in Führung (57. Minute). Fisnik Aliti erhöhte in der 62. Minute zur 4:2-Führung für Biberist.

Erneut Fisnik Aliti traf in der 65. Minute auch zum 5:2 für Biberist. In der 72. Minute verkleinerte Nils Eugster den Rückstand von Haltener SV auf 3:5. In der Schlussphase kam Haltener SV noch auf 4:5 heran. Stefan Rohde war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 93. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Haltener SV sah Noel Hug (95.) die rote Karte. Gelb erhielt Noel Hug (79.). Gelbe Karten gab es bei Biberist für Marco Affolter (68.) und Lars Beck (79.).

Biberist hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.6 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 17 Spielen, in denen die Offensive 45 Tore erzielte.

Dass Haltener SV so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Die total 22 Gegentore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.3 Toren pro Match (Rang 1).

Die Tabellensituation hat sich für Biberist nicht verändert. Das Team liegt mit 27 Punkten auf Rang 5. Biberist hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Biberist spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Wiedlisbach (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (18.15 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Für Haltener SV hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 3. Haltener SV hat bisher elfmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Haltener SV geht es auf fremdem Terrain gegen FC Klus-Balsthal (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 8. Mai statt (20.15 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: Haltener SV - FC Biberist 4:5 (1:2) - Spiegelberg, Halten – Tore: 9. Marco Affolter (Penalty) 0:1.14. Simon Jost 1:1. 33. Fisnik Aliti (Penalty) 1:2.48. Stefan Rohde (Penalty) 2:2.57. Josip Doric 2:3. 62. Fisnik Aliti 2:4. 65. Fisnik Aliti 2:5. 72. Nils Eugster 3:5. 93. Stefan Rohde 4:5. – Haltener SV: Daniel Bärtschi, Patrick Eyer, Simon Sterki, Michael Jost, Matthias Stampfli, Noel Hug, Kevin Wälchli, Cyrill Schwaller, Cedrik Ochsenbein, Mathias Müller, Simon Jost. – Biberist: Sascha Heri, Dario Jäggi, Felix Stark, Janis Frölich, Romeo Grossen, Leon Schmid, Josip Doric, Marco Affolter, Abdulrahman Mohamad, Kavuthan Kulenthiran, Fisnik Aliti. – Verwarnungen: 68. Marco Affolter, 79. Lars Beck, 79. Noel Hug – Ausschluss: 95. Noel Hug.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 02:58 Uhr.