3. Liga, Gruppe 2 Favoritensieg bei Zuchwil gegen Oensingen – Miguel Cardenas mit Siegtor Zuchwil holt gegen Oensingen auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Mittwoch gegen den Tabellenzehnten 2:1.

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 16 Minuten: Das erste Tor der Partie fiel für Oensingen: Emir Avdulovic brachte seine Mannschaft in der 9. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand war in der 17. Minute hergestellt: Batuhan Baladin traf für Zuchwil. In der 25. Minute schoss Miguel Cardenas Zuchwil in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Zuchwil erhielten Miguel Cardenas (60.) und Noe Loosli (90.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Oensingen.

Zuchwil hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.5 Mal pro Partie.

Die Tabellensituation hat sich für Zuchwil nicht verändert. Das Team liegt mit 33 Punkten auf Rang 2. Zuchwil hat bisher zehnmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Zuchwil geht es auswärts gegen FC Subingen (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am Samstag (22. April) statt (17.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Für Oensingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 10. Für Oensingen war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Oensingen zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Welschenrohr (Platz 9) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (22. April) (17.30 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Telegramm: FC Oensingen - FC Zuchwil 1:2 (1:2) - Bechburg, Oensingen – Tore: 9. Emir Avdulovic 1:0. 17. Batuhan Baladin 1:1. 25. Miguel Cardenas 1:2. – Oensingen: Dzenan Isovic, Jonas Heller, Nicola Zbären, Artan Berisha, Albin Rexhepi, Ahmet Mumdzic, Simon Saner, Michele Intelisano, Emir Avdulovic, Mambo Baudryck Kiala Mingiedi, Daniel Frimpong. – Zuchwil: Dario Bannwart, Noe Loosli, Michael Arnold, Flavio Valadares Lopes, Igor Ranfaldi, Marko Markovic, Batuhan Baladin, Mario Belakusic, Drin Vllasaliu, Miguel Cardenas, Valon Kadrija. – Verwarnungen: 60. Miguel Cardenas, 90. Noe Loosli.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.04.2023 12:51 Uhr.