4. Liga, Gruppe 1 Favoritensieg bei Solothurn gegen Leuzigen Sieg für den Tabellendritten: Solothurn lässt am Sonntag auswärts beim 3:2 gegen Leuzigen (Rang 11) nichts anbrennen.

Das erste Tor der Partie erzielte Kevin Herberichs für Solothurn. In der 11. Minute traf er zum 1:0. Eric Lüthi sorgte in der 26. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Solothurn. Dank dem Treffer von Valerian Mollet (49.) reduzierte sich der Rückstand für Leuzigen auf ein Tor (1:2).

In der 85. Minute schoss Cedric Schenk Solothurn mittels Elfmeter zur 3:1-Führung. In der 92. Minute verwandelte Joel Hahn erfolgreich einen Elfmeter und brachte Leuzigen so auf 2:3 heran.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Solothurn, Ishak Abderrahman (79.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Leuzigen, nämlich für Joel Hahn (93.).

Die Offensive von Solothurn hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.1 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Leuzigen kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.9 (Rang 7).

Die Tabellensituation hat sich für Solothurn nicht verändert. Das Team liegt mit 37 Punkten auf Rang 3. Solothurn hat bisher elfmal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Solothurn geht es zuhause gegen F.K. Bratstvo (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 7. Mai statt (18.15 Uhr, Stadion FC Solothurn, Solothurn).

Für Leuzigen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 11. Für Leuzigen war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Leuzigen trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Lommiswil (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (17.00 Uhr, Fussballplatz Weiher, Lommiswil).

Telegramm: FC Leuzigen - FC Solothurn 2:3 (0:2) - Kreuzacker, Leuzigen – Tore: 11. Kevin Herberichs 0:1. 26. Eric Lüthi 0:2. 49. Valerian Mollet 1:2. 85. Cedric Schenk (Penalty) 1:3.92. Joel Hahn (Penalty) 2:3. – Leuzigen: Sandro Fleuti, Valerian Mollet, Raphael Meer, Jan Sollberger, Marco Wyss, Roy Affolter, Marlon Affolter, Sujeethan Baskaran, Joel Hahn, Alessandro Saias, Marco Stäheli. – Solothurn: Saeed Farkondeh, Jonathan Orlandi, Timon Stupp, Cedric Schenk, Ajmal Ghulam Jailani, Simon Bernhard, Kevin Herberichs, Samuel Miescher, Daniel Sommer, Eric Lüthi, Ishak Abderrahman. – Verwarnungen: 79. Ishak Abderrahman, 93. Joel Hahn.

