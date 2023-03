3. Liga, Gruppe 1 Favoritensieg bei Riedholz gegen Grenchen 15 Sieg für den Tabellenfünften: Riedholz lässt am Sonntag auswärts beim 3:1 gegen Grenchen 15 (Rang 12) nichts anbrennen.

(chm)

Riedholz ging in der 30. Spielminute durch Marc Schär in Führung, ehe Grenchen 15 in der 36. Minute (Enis Abazi) der Ausgleich gelang. In der 60. Minute gelang Manuel Reber der Führungstreffer zum 2:1 für Riedholz. Das letzte Tor der Partie fiel in der 71. Minute, als Henry Horn die Führung für Riedholz auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Riedholz erhielten Tim Gyger (71.) und Sebastian Graf (71.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Grenchen 15.

Dass Riedholz viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 13 Spielen hat Riedholz durchschnittlich 2.5 Treffer pro Partie erzielt. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Grenchen 15 ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.4 (Rang 12).

Riedholz machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 24 Punkten auf Rang 3. Für Riedholz ist es der zweite Sieg in Serie.

Riedholz spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Iliria (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (14.00 Uhr, Sportplatz Wyler, Riedholz).

Grenchen 15 verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Grenchen 15 war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Grenchen 15 trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Rüttenen (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (14.00 Uhr, Galmis, Rüttenen).

Telegramm: FC Grenchen 15 - FC Riedholz 1:3 (1:1) - Stadion Brühl, Grenchen – Tore: 30. Marc Schär 0:1. 36. Enis Abazi 1:1. 60. Manuel Reber 1:2. 71. Henry Horn 1:3. – Grenchen 15: Alec Tissot, Christopher Mamona, Rafael Eggenberg, Ilir Bajrami, Tim Hegelbach, Eran Redzepi, Luca Greco, Enis Abazi, Yassine Bagdad Ridoine, Louis Blösch, Baran Avci. – Riedholz: Livio Bruschi, Nick Emch, Marco Bruni, Tim Gyger, Janis Büttiker, Kevin Kaufmann, Mika Emch, Silas Gunziger, Manuel Reber, Marc Schär, Sebastian Graf. – Verwarnungen: 71. Tim Gyger, 71. Sebastian Graf.

