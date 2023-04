4. Liga, Gruppe 2 Favoritensieg bei Post Solothurn gegen Wiedlisbach Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 4 vs. 12) ist Post Solothurn am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Wiedlisbach gerecht geworden und hat zuhause 3:1 gewonnen.

Das Skore eröffnete Alaa Ibrahim in der 75. Minute. Er traf für Post Solothurn zum 1:0. Mostafa Saeidi sorgte in der 80. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Post Solothurn. Joel Schmitz sorgte in der 85. Minute für Wiedlisbach für den Anschlusstreffer zum 1:2. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Dimitri Batzli in der 87. Minute. Er traf zum 3:1 für Post Solothurn.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Post Solothurn zu den Besten: Total liess das Team 24 Tore in 16 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.5 Toren pro Spiel (Rang 3).

Die Tabellensituation bleibt für Post Solothurn unverändert. 28 Punkte bedeuten Rang 4. Post Solothurn hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Post Solothurn spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Subingen (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (17.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Wiedlisbach verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Wiedlisbach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Wiedlisbach tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Wolfwil an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 29. April statt (19.00 Uhr, Gerzmatt, Wiedlisbach).

Telegramm: FC Post Solothurn - FC Wiedlisbach 3:1 (0:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 75. Alaa Ibrahim 1:0. 80. Mostafa Saeidi 2:0. 85. Joel Schmitz 2:1. 87. Dimitri Batzli 3:1. – Post Solothurn: Mert Onurlu, Taddeo Peter, Abdi Hirsi, Valentin Batzli, Gian Marco Supino, Yannick Schadebach, Juras Zabitis, Mostafa Saeidi, Dimitri Batzli, Lukas Gammenthaler, Silvan Rudolf von Rohr. – Wiedlisbach: Silvan Fankhauser, Mario Canonica, Tarik Koca, Dominik Dietrich, Michael Nguyen, Rinor Jashari, Nicolas Stirnemann, Joel Schmitz, Marko Franic, Dominik Spina, Daniel Canonica. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

