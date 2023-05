2. Liga Favoritensieg bei Härkingen gegen Hägendorf – Entscheidung in der Schlussminute Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 5 vs. 13) ist Härkingen am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Hägendorf gerecht geworden und hat zuhause 3:2 gewonnen.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Härkingen das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 91. Minute war Loris Micelli.

Claude Keller hatte mit dem ersten Tor der Partie (37. Minut.) hägendorf 1:0 in Führung gebracht. Härkingen glich in der 62. Minute durch Chris Rauber aus. Colin Graber erzielte in der 67. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Hägendorf. Härkingen glich in der 74. Minute durch Joël Rietschin aus.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Hägendorf sah Claude Keller (92.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Sandro Schalt (26.), Silas Graber (63.) und Beat Kamber (93.). Gelbe Karten gab es bei Härkingen für Mario Stecher (28.), Yanick Oumaray (65.) und Sandro Gasser (89.).

Härkingen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 22 Spielen, in denen die Offensive 48 Tore erzielte. In der Abwehr ist Härkingen sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Im Schnitt lässt das Team 1.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 22 Spielen, in denen die Defensive 26 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Zahlreiche Gegentore sind für Hägendorf ein relativ häufiges Phänomen. Die total 58 Gegentore in 21 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match (Rang 12).

Mit dem Sieg rückt Härkingen um einen Platz nach vorne. Mit 39 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Härkingen hat bisher zwölfmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Härkingen auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Lommiswil (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am 3. Juni statt (17.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Hägendorf verharrt nach der Niederlage auf dem 13. Und damit letzten Platz. Für Hägendorf war es bereits die sechste Niederlage in Serie.

Mit dem fünftplatzierten FC Lommiswil kriegt es Hägendorf als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 27. Mai statt (17.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Telegramm: FC Härkingen - FC Hägendorf 3:2 (0:1) - Aesch, Härkingen – Tore: 37. Claude Keller 0:1. 62. Chris Rauber 1:1. 67. Colin Graber 1:2. 74. Joël Rietschin 2:2. 91. Loris Micelli 3:2. – Härkingen: Simon Morgenthaler, Manuel Müller, Kilian Näf, Mario Stecher, Andrej Stuparanovic, Tim Büttiker, Jan Büttiker, Ralf Wyss, Chris Rauber, Yanick Oumaray, Joël Rietschin. – Hägendorf: Nick Furrer, Yannig Fiechter, Claude Keller, Dominik Bitterli, Silas Graber, Livio Furrer, Inor Kura, Aron Müller, Blerim Hasani, Sandro Schalt, Colin Graber. – Verwarnungen: 26. Sandro Schalt, 28. Mario Stecher, 63. Silas Graber, 65. Yanick Oumaray, 89. Sandro Gasser, 93. Beat Kamber – Ausschluss: 92. Claude Keller.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.05.2023 01:11 Uhr.