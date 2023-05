2. Liga Favoritensieg bei Bellach gegen Hägendorf Bellach holt gegen Hägendorf zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellensechste gewinnt am Mittwoch gegen den Tabellen-13. 3:2.

(chm)

Das Skore eröffnete Alessandro Fragale in der 14. Minute. Er traf für Bellach zum 1:0. In der 30. Minute schoss Kevin Marthaler Bellach mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. In der 42. Minute verwandelte Claude Keller erfolgreich einen Elfmeter und brachte Hägendorf so auf 1:2 heran.

In der 55. Minute baute Kevin Marthaler den Vorsprung für Bellach auf zwei Tore aus (3:1). Hägendorf kam in der 59. Minute noch auf 2:3 heran, als Claude Keller traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Hägendorf für Driton Hasani (29.) und Sandro Schalt (85.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Bellach, Jonas Mosimann (49.) kassierte sie.

Die Abwehr von Hägendorf kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 52 Tore in 19 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel (Rang 12).

Die Tabellensituation hat sich für Bellach nicht verändert. 31 Punkte bedeuten Rang 6. Bellach hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Bellach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Mümliswil (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (6. Mai) (18.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Hägendorf verharrt nach der Niederlage auf dem 13. Und damit letzten Platz. Hägendorf hat bisher zweimal gewonnen, 14mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Hägendorf spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Gerlafingen (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (6. Mai) (17.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Telegramm: FC Bellach - FC Hägendorf 3:2 (2:1) - Sportplatz Brunnmatt, Bellach – Tore: 14. Alessandro Fragale 1:0. 30. Kevin Marthaler (Penalty) 2:0.42. Claude Keller (Penalty) 2:1.55. Kevin Marthaler 3:1. 59. Claude Keller 3:2. – Bellach: Luca Palermo, Jonas Knörr, Mario Brcina, Finn Schranz, Dives Ambrozzo, Till Schranz, Shaban Arifi, Jorge Alexandre Cortez Mesquita, Emmanuel Orkoh, Alessandro Fragale, Kevin Marthaler. – Hägendorf: Nick Furrer, Yannig Fiechter, Dominik Bitterli, Claude Keller, Jan Zimmerli, Silas Graber, Blerim Hasani, Driton Hasani, Lukas Baumgartner, Sandro Schalt, Noah Kurmann. – Verwarnungen: 29. Driton Hasani, 49. Jonas Mosimann, 85. Sandro Schalt.

