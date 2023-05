4. Liga, Gruppe 2 Favorit Post Solothurn siegt klar gegen Superga 1957 Sieg für den Tabellenvierten: Post Solothurn lässt am Samstag zuhause beim 4:1 gegen Superga 1957 (Rang 12) nichts anbrennen.

Das Skore eröffnete Abdi Hirsi in der 7. Minute. Er traf für Post Solothurn zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Post Solothurn stellte Gian Marco Supino in Minute 11 her. Post Solothurn erhöhte in der 37. Minute seine Führung durch Maslah Hussein weiter auf 3:0.

Gianfranco Gigliotti verkürzte in der 54. Minute den Rückstand von Superga 1957 auf 1:3. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Alaa Ibrahim in der 67. Minute, als er für Post Solothurn zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: John Nadesamoorthy von Post Solothurn erhielt in der 90. Minute die gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Post Solothurn eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.5 pro Spiel. Das bedeutet, dass Post Solothurn die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Post Solothurn bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 31 Punkte bedeuten Rang 4. Post Solothurn hat bisher neunmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Post Solothurn auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Wolfwil. Die Partie findet am 20. Mai statt (17.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Superga 1957 verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Superga 1957 hat bisher dreimal gewonnen, neunmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Superga 1957 trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Selzach b (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (18.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

Telegramm: FC Post Solothurn - ASI Superga 1957 4:1 (3:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 7. Abdi Hirsi 1:0. 11. Gian Marco Supino 2:0. 37. Maslah Hussein 3:0. 54. Gianfranco Gigliotti 3:1. 67. Alaa Ibrahim 4:1. – Post Solothurn: Mert Onurlu, Lukas Gammenthaler, Abdi Hirsi, Taddeo Peter, Gian Marco Supino, Yannick Schadebach, Dimitri Batzli, Mostafa Saeidi, Valentin Batzli, Diego Monopoli, Silvan Rudolf von Rohr. – Superga 1957: Leonardo Ballacchino, Mike Siddi, Aiman Boukhris, Robert Petrovic, Giulio Caputo, Raphael Strebel, Patrik Manganiello, Enea Martinetz, Alessandro Veronica, Emanuele Pintarelli, Gianfranco Gigliotti. – Verwarnungen: 90. John Nadesamoorthy.

