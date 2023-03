2. Liga Favorit Lommiswil siegt deutlich gegen Mümliswil Lommiswil siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Mümliswil: Der Tabellenzweite siegt auswärts 3:0 gegen den Tabellenzehnten.

(chm)

Fabio Bruni traf in der 40. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Lommiswil. Wiederum Fabio Bruni erhöhte in der 52. Minute auf 2:0 für Lommiswil. Das letzte Tor der Partie erzielte Jonas Ebel, der in der 82. Minute die Führung für Lommiswil auf 3:0 ausbaute.

Bei Mümliswil gab es vier gelbe Karten. Für Lommiswil gab es keine Karte.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 1 hat die Abwehr von Lommiswil ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 23 geschossenen Toren Rang 8.

Mit dem Sieg übernimmt Lommiswil die Tabellenführung. Nach zwölf Spielen hat das Team 25 Punkte. Das Team rückt damit einen Platz vor. Für Lommiswil ist es bereits der achte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Lommiswil ging unentschieden aus.

Für Lommiswil geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Biberist (Platz 6) weiter. Die Partie findet am Mittwoch (22. März) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Für Mümliswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 10. Mümliswil hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Mümliswil geht es auf fremdem Terrain gegen FC Olten (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (14.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Mümliswil - FC Lommiswil 0:3 (0:1) - Brühl, Mümliswil – Tore: 40. Fabio Bruni 0:1. 52. Fabio Bruni 0:2. 82. Jonas Ebel 0:3. – Mümliswil: Björn Fluri, Florian Arnold, Adrian Kamber, Silvan Nussbaumer, Mario Simic, Marco Fluri, Simon Büttler, Christian Wehrli, Philippe Wehrli, Dominik Ackermann, Roger Wyser. – Lommiswil: Tim Bracher, Lars Herzog, Cyrill Sonderegger, Andri Adam, Aron Herrmann, Philipp Dornbierer, Andrin Zumstein, Björn Zumofen, Moritz Frey, Gianluca Moser, Fabio Bruni. – Verwarnungen: 50. Mario Simic, 62. Marco Fluri, 89. Silvan Nussbaumer, 92. Janik Disler.

