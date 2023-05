4. Liga, Gruppe 1 Favorit Kurdischer FC Solothurn siegt gegen Bettlach – Später Siegtreffer Sieg für den Tabellendritten: Kurdischer FC Solothurn lässt am Sonntag zuhause beim 3:2 gegen Bettlach (Rang 10) nichts anbrennen.

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Kurdischer FC Solothurn das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 89. Minute war Baran Ildeniz.

Yohannes Okbamicheal hatte davor in der 8. Minute zum 1:0 für Kurdischer FC Solothurn getroffen. Kurdischer FC Solothurn baute die Führung in der 36. Minute (Baran Ildeniz) weiter aus (2:0). Die 70. Minute brachte für Bettlach den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Armando Choque Morales. Armando Choque Morales traf nur fünf Minuten später erneut für Bettlach: Das Spiel war nun ausgeglichen.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Kurdischer FC Solothurn sah Yohannes Okbamicheal (60.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Yohannes Okbamicheal (35.), Ayhan Karakas (63.) und Murat Özdemir (75.). Bei Bettlach sah Luca Manz (60.) die rote Karte. Gelb erhielt Matthias Streit (16.).

Die Offensive von Kurdischer FC Solothurn hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.9 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Bettlach kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 53 Tore in 19 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel (Rang 7).

Die Tabellensituation bleibt für Kurdischer FC Solothurn unverändert. Das Team liegt mit 40 Punkten auf Rang 3. Für Kurdischer FC Solothurn ist es bereits der zwölfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat siebenmal zuhause und fünfmal auswärts gewonnen. Vier Spiele von Kurdischer FC Solothurn gingen unentschieden aus.

Für Kurdischer FC Solothurn geht es auswärts gegen F.K. Bratstvo (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 24. Mai statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Bettlach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 10. Bettlach hat bisher viermal gewonnen, zwölfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Bettlach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Luterbach an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am Freitag (19. Mai) statt (20.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: Kurdischer FC Solothurn - FC Bettlach 3:2 (2:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 8. Yohannes Okbamicheal 1:0. 36. Baran Ildeniz 2:0. 70. Armando Choque Morales 2:1. 75. Armando Choque Morales 2:2. 89. Baran Ildeniz 3:2. – Kurdischer FC Soloth: Rajbaskar Devarasa, Serhat Demir, Piraveen Pararajasingam, Ali Cokyasar, Namet Catak, Mehmet Bulut, Baris Kasakolu, Tayfun Demirci, Nishath Sathananthan, Yohannes Okbamicheal, Baran Ildeniz. – Bettlach: Tobias Gojnik, Patrick Probst, Matthias Streit, Luca Manz, Mehmet Dönmez, Robert Bechea, Timo Winistörfer, Oguz Dönmez, Mauro von Arx, Armando Choque Morales, Felix Schweizer. – Verwarnungen: 16. Matthias Streit, 35. Yohannes Okbamicheal, 63. Ayhan Karakas, 75. Murat Özdemir – Ausschlüsse: 60. Yohannes Okbamicheal, 60. Luca Manz.

