3. Liga, Gruppe 2 Favorit Klus-Balsthal siegt deutlich gegen Welschenrohr Klus-Balsthal siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Welschenrohr: Der Tabellendritte siegt zuhause 4:0 gegen den Tabellenzwölften.

Das Tor von Benjamin Räuftlin in der 27. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Klus-Balsthal. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Klus-Balsthal stellte Denis Kostadinovic in Minute 36 her. David Fluri baute in der 53. Minute die Führung für Klus-Balsthal weiter aus (3:0). Albion Xhemali schoss das 4:0 (87. Minute) für Klus-Balsthal und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Welschenrohr sah Florian Wyss (48.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Florian Wyss (32.), Elias Mägli (78.) und Kevin Widmer (83.). Klus-Balsthal kassierte vier gelbe Karten.

In der Defensive hat Klus-Balsthal in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 8 geschossenen Toren Rang 3.

Die Abwehr von Welschenrohr kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.7 Tore pro Partie (Rang 11).

Klus-Balsthal liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 3. Das Team hat sieben Punkte. Für Klus-Balsthal ist es der zweite Sieg in Serie. Klus-Balsthal konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Klus-Balsthal spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Winznau (Platz 7). Das Spiel findet am Mittwoch (7. September) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Grien, Winznau).

Unverändert liegt Welschenrohr auf Rang 12. Das Team hat null Punkte. Welschenrohr hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Welschenrohr trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Fortuna Olten (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Mittwoch (7. September) statt (20.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Telegramm: FC Klus-Balsthal - FC Welschenrohr 4:0 (2:0) - Sportplatz Moos, Balsthal – Tore: 27. Benjamin Räuftlin 1:0. 36. Denis Kostadinovic 2:0. 53. David Fluri 3:0. 87. Albion Xhemali 4:0. – Klus-Balsthal: Zoran Andric, Andri Affolter, Mostapha El Ouahmani, Risto Petrovic, Marco Scherrer, Rishaban Sivaranjan, Benjamin Räuftlin, Kosta Milosevic, David Fluri, Simon Saner, Denis Kostadinovic. – Welschenrohr: Ivo Teutschmann, Florian Wyss, Marco Gribi, Nicolas Studer, Pascal Eggenschwiler, Philippe Wehrli, Leon Isaj, Kevin Widmer, Samuel Fink, Marco Hug, Nico Brunner. – Verwarnungen: 29. Marco Scherrer, 32. Florian Wyss, 66. Mostapha El Ouahmani, 78. Elias Mägli, 80. Denis Kostadinovic, 83. Kevin Widmer, 89. Simon Saner – Ausschluss: 48. Florian Wyss.

