3. Liga, Gruppe 2 Favorit Kestenholz siegt deutlich gegen Fortuna Olten Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 4 vs. 12) ist Kestenholz am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Fortuna Olten gerecht geworden und hat auswärts 3:0 gewonnen.

(chm)

Aaron Brutsche erzielte in der 14. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Kestenholz. Per Penalty erhöhte Philipp Häfeli in der 40. Minute zum 2:0 für Kestenholz. Philipp Häfeli war es auch, der in der 78. Minute Kestenholz weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 3:0.

Bei Fortuna Olten erhielten Erkan Fazliji (39.), Marco Mangiola (76.) und Jose Garcia Dos Santos (91.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Kestenholz, Mike Uebelhart (87.) kassierte sie.

Die Offensive von Kestenholz hat bislang häufig überzeugt: In neun Spielen hat sie total 24 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.7 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Fortuna Olten ein relativ häufiges Phänomen. Die total 35 Gegentore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.9 Toren pro Match (Rang 12).

Die Tabellensituation bleibt für Kestenholz unverändert. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 4. Kestenholz hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt. Kestenholz konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Kestenholz geht es zuhause gegen FC Niederbipp (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (17.00 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Fortuna Olten verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Fortuna Olten war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Fortuna Olten spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Klus-Balsthal (Platz 8). Das Spiel findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Fortuna Olten - FC Kestenholz 0:3 (0:2) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 14. Aaron Brutsche 0:1. 40. Philipp Häfeli (Penalty) 0:2.78. Philipp Häfeli 0:3. – Fortuna Olten: Erkan Fazliji, Anojan Srivijayan, Arxhend Halimi, Jose Garcia Dos Santos, Valerio Curatolo, Yllzon Elshani, Luigi Abbagnale, Alan Sabotic, Mostafa Hasan, Albin Selmani, Angelo Rubino. – Kestenholz: Oliver Kaufmann, Tim Gerber, Mike Uebelhart, Manuel Bürgi, Marco Von Arx, Nik Gerber, Aaron Brutsche, Philipp Häfeli, Simon Meier, Felix Studer, Lukas Hauri. – Verwarnungen: 39. Erkan Fazliji, 76. Marco Mangiola, 87. Mike Uebelhart, 91. Jose Garcia Dos Santos.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2022 04:57 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.