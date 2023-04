2. Liga Favorit Iliria siegt gegen Gerlafingen Iliria holt gegen Gerlafingen zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenachten 3:1.

Gerlafingen ging zunächst in der 10. Minute in Führung, als Beytullah Özdemir zum 1:0 traf. In der 37. Minute gelang Iliria jedoch durch Denis Perkolaj der Ausgleich. In der 62. Minute war es an Alban Jahiu, Iliria 2:1 in Führung zu bringen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 67. Minute, als Oliver Andrijasevic die Führung für Iliria auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Gerlafingen für Can Aykac (26.) und Salko Durakovic (65.). Die einzige gelbe Karte bei Iliria erhielt: Egzon Ajeti (83.)

Die Offensive von Iliria hat bislang häufig überzeugt: In 15 Spielen hat sie total 37 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.5 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bringt Iliria an die Spitze Nach 15 Spielen hat das Team 29 Punkte. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Für Iliria ist es der zweite Sieg in Serie.

Iliria spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Hägendorf (Rang 12). Diese Begegnung findet am Donnerstag (6. April) statt (20.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Für Gerlafingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 8. Gerlafingen hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Gerlafingen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Bellach (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (6. April) (20.00 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Telegramm: FC Iliria - FC Gerlafingen 3:1 (1:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 10. Beytullah Özdemir 0:1. 37. Denis Perkolaj 1:1. 62. Alban Jahiu 2:1. 67. Oliver Andrijasevic 3:1. – Iliria: Nicola Trittibach, Leon Pervorfi, Avdi Halimi, Jorge Diogo Faria Carvalho, Dasnim Sulejmani, Denis Perkolaj, Samoell Prenaj, Mattia Sasso, Egzon Ajeti, Alban Jahiu, Edis Aziri. – Gerlafingen: Ivan Kristic, Kaan Yildirim, Salko Durakovic, Can Aykac, Shendrit Bytyqi, Beytullah Özdemir, Philipp Breu, Dino Mujanovic, Mirset Kesedzic, Gianluca Rubino, Volkan Turhan. – Verwarnungen: 26. Can Aykac, 65. Salko Durakovic, 83. Egzon Ajeti.

