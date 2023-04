2. Liga Favorit Härkingen siegt gegen Wangen b.O. Härkingen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Wangen b.O.: Der Tabellensechste siegt zuhause 3:1 gegen den Tabellen-13.

(chm)

Das Skore eröffnete Loris Micelli in der 11. Minute. Er traf für Härkingen zum 1:0. Mit seinem Tor in der 29. Minute brachte Joël Rietschin Härkingen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Sandro Gasser baute in der 31. Minute die Führung für Härkingen weiter aus (3:0). In der 49. Minute sorgte Nebojsa Markovic noch für Resultatkosmetik für Wangen b.O. er traf zum 1:3-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Kilian Näf von Härkingen erhielt in der 55. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Härkingen zu den Besten: Total liess das Team 18 Tore in 15 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.2 Toren pro Spiel (Rang 1).

Die Abwehr von Wangen b.O. kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.8 Tore pro Partie (Rang 13).

Härkingen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 26 Punkten auf Rang 5. Härkingen hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Härkingen spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Trimbach (Rang 11). Diese Begegnung findet am Dienstag (11. April) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Wangen b.O. verharrt nach der Niederlage auf dem 13. Und damit letzten Platz. Für Wangen b.O. war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem viertplatzierten FC Lommiswil kriegt es Wangen b.O. als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (17.00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten).

Telegramm: FC Härkingen - FC Wangen b.O. 3:1 (3:0) - Aesch, Härkingen – Tore: 11. Loris Micelli 1:0. 29. Joël Rietschin 2:0. 31. Sandro Gasser 3:0. 49. Nebojsa Markovic 3:1. – Härkingen: Daniel Lisser, Kilian Näf, Jan Büttiker, Mario Stecher, Andrej Stuparanovic, Sandro Gasser, Jan Marti, Loris Micelli, Patrik Gjokaj, Yanick Oumaray, Joël Rietschin. – Wangen b.O.: Diard Syla, Mir Mohammad Kamwar, Kim Lân Ngo, Meriton Ahmeti, Adis Mesic, Simone Mekonen, Arlind Hani, Albin Mehmeti, Nebojsa Markovic, Miroslav Markovic, Vian Seifeddin. – Verwarnungen: 55. Kilian Näf.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.04.2023 13:17 Uhr.