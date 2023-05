4. Liga, Gruppe 2 Favorit Haltener SV siegt klar gegen Mümliswil Haltener SV holt gegen Mümliswil zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellendritte gewinnt am Samstag gegen den Tabellenneunten 6:0.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Haltener SV über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren fünf. Zur Halbzeitpause war das Team 1:0 in Führung gelegen.

Mümliswil blieb ohne Torerfolg.

Die Torschützen für Haltener SV waren: Simon Jost (2 Treffer), Stefan Rohde (1 Treffer), Noel Hug (1 Treffer), Michel Steiner (1 Treffer) und Mathias Müller (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Haltener SV erhielten Stefan Rohde (24.) und Kaan Akin (56.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Mümliswil, Raffael Kamber (37.) kassierte sie.

Haltener SV weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Das Team schiesst im Schnitt 3.8 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Mümliswil kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.7 Tore pro Partie (Rang 11).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Haltener SV. Das Team liegt mit 40 Punkten auf Rang 2. Für Haltener SV ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Haltener SV in einem Auswärtsspiel gegen das erstplatzierte Team Türkischer SC Solothurn b zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 20. Mai statt (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Mümliswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 9. Mümliswil hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mümliswil trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Wiedlisbach (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 23. Mai statt (20.15 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: Haltener SV - FC Mümliswil 6:0 (1:0) - Spiegelberg, Halten – Tore: 6. Mathias Müller 1:0. 47. Simon Jost 2:0. 63. Michel Steiner 3:0. 68. Stefan Rohde 4:0. 74. Simon Jost 5:0. 81. Noel Hug 6:0. – Haltener SV: Daniel Bärtschi, Yannick Schumacher, Simon Sterki, Claude Hohl, Claude Biegajlo, Noel Hug, Stefan Rohde, Kaan Akin, Mathias Müller, Simon Jost, Michel Steiner. – Mümliswil: Fabian Minder, Yves Büttler, Fabian Bader, Raffael Kamber, Stefan Singer, Dominik Nussbaumer, Christian Bader, Dario Baschung, Mirco Eggenschwiler, Lars Probst, Ryan Disler. – Verwarnungen: 24. Stefan Rohde, 37. Raffael Kamber, 56. Kaan Akin.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 19:54 Uhr.