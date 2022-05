4. Liga, Gruppe 2 Favorit Halten siegt klar gegen Riedholz Halten siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Riedholz: Der Tabellenvierte siegt auswärts 3:0 gegen den Tabellenzwölften.

(chm)

Philip Hohl erzielte in der 23. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Halten. Mit seinem Tor in der 44. Minute brachte Noel Hug Halten mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Michel Steiner in der 65. Minute, als er für Halten zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Halten erhielten Yannick Schumacher (8.), Noel Hug (59.) und Mathias Müller (80.) eine gelbe Karte. Für Riedholz gab es keine Karte.

Die Offensive von Halten hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.9 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Riedholz kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.4 Tore pro Partie (Rang 12).

Die Tabellensituation hat sich für Halten nicht verändert. 33 Punkte bedeuten Rang 4. Halten hat bisher elfmal gewonnen und achtmal verloren.

Halten spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Welschenrohr (Platz 9). Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (19.00 Uhr, Spiegelberg, Halten).

Riedholz verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Riedholz hat bisher dreimal gewonnen, 14mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Riedholz trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Klus-Balsthal (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 22. Mai statt (13.30 Uhr, Sportplatz Wyler, Riedholz).

Telegramm: FC Riedholz - HSV Halten 0:3 (0:2) - Sportplatz Wyler, Riedholz – Tore: 23. Philip Hohl 0:1. 44. Noel Hug 0:2. 65. Michel Steiner 0:3. – Riedholz: Livio Bruschi, Cédric Binz, Janis Büttiker, Simon Zysset, Elia Reinhart, Adrian Canaj, Luca Weck, Fabian Grütter, Marek Roth, Fabian Feier, Marc Schär. – Halten: Daniel Bärtschi, Patrick Eyer, Michael Jost, Yannick Schumacher, Matthias Stampfli, Cyrill Schwaller, Noel Hug, Mathias Müller, Michel Steiner, Jonas Ernst, Philip Hohl. – Verwarnungen: 8. Yannick Schumacher, 59. Noel Hug, 80. Mathias Müller.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2022 20:25 Uhr.