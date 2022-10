3. Liga, Gruppe 2 Favorit Deitingen siegt gegen Welschenrohr Deitingen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Welschenrohr: Der Tabellenzweite siegt zuhause 2:1 gegen den Tabellenzehnten.

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 19 Minuten: Simon Frei eröffnete in der 36. Minute das Skore, als er für Deitingen das 1:0 markierte. Jonas Kofmel erhöhte in der 41. Minute zur 2:0-Führung für Deitingen. Welschenrohr kam in der 55. Minute noch auf 1:2 heran, als Elias Mägli traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Welschenrohr für Samuel Fink (48.) und Elias Mägli (77.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Deitingen, Patrick Murer (60.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Deitingen zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 0.8 Tore pro Partie (Rang 1).

Keine Änderung in der Tabelle für Deitingen: Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 2. Deitingen hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Deitingen auf fremdem Terrain mit FC Winznau (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportplatz Grien, Winznau).

Für Welschenrohr hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 10. Für Welschenrohr ist es bereits die siebte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Welschenrohr ging unentschieden aus. Welschenrohr verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Welschenrohr zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Dulliken. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (10.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Telegramm: FC Deitingen - FC Welschenrohr 2:1 (2:0) - Sportanlage Grabmatt, Deitingen – Tore: 36. Simon Frei 1:0. 41. Jonas Kofmel 2:0. 55. Elias Mägli 2:1. – Deitingen: Franco Kissling, Timo Schläfli, Marco Bieri, Michael Ammon, Simon Frei, Amar Hadzic, Simon Kofmel, Olivier Niederer, David Flury, Jonas Kofmel, Tim Stampfli. – Welschenrohr: David Mägli, Marco Gribi, Yannick Antenen, Michael Uebelhart, Dominic Brunner, Philippe Wehrli, Marco Hug, Claudio Stampfli, Joel Faganello, Samuel Fink, Elias Mägli. – Verwarnungen: 48. Samuel Fink, 60. Patrick Murer, 77. Elias Mägli.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

