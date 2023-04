3. Liga, Gruppe 1 Favorit Croatia siegt gegen Flumenthal Croatia holt gegen Flumenthal zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenvierte gewinnt am Samstag gegen den Tabellenzwölften 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Croatia: Zvonimir Ponjavic brachte seine Mannschaft in der 36. Minute 1:0 in Führung. Juro Jazvic sorgte in der 40. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Croatia. Die 77. Minute brachte für Flumenthal den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Timo Grossenbacher. Das letzte Tor der Partie fiel in der 93. Minute, als Stipe Karamatic für Croatia auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Leon Sljivic von Croatia erhielt in der 56. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Croatia hat bislang häufig überzeugt: In 18 Spielen hat sie total 47 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.6 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Flumenthal ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 50 Tore in 18 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel (Rang 11).

Mit dem Sieg rückt Croatia um einen Platz nach vorne. Mit 36 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Croatia ist es bereits der elfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat sechsmal zuhause und fünfmal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Croatia gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel trifft Croatia auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Rüttenen. Die Partie findet am 7. Mai statt (15.00 Uhr, Galmis, Rüttenen).

Flumenthal verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Flumenthal war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Flumenthal trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Grenchen 15 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 7. Mai statt (14.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Telegramm: HNK Croatia - SC Flumenthal 3:1 (2:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 36. Zvonimir Ponjavic 1:0. 40. Juro Jazvic 2:0. 77. Timo Grossenbacher 2:1. 93. Stipe Karamatic 3:1. – Croatia: Alan Do Nascimento Santana, Daniel Simic, Jure Princip, Zvonimir Ponjavic, Lukas Frljic, Juro Jazvic, Nikola Crnogorac, Andrea Krstic, Leon Sljivic, Josip Aracic, Marinko Zizak. – Flumenthal: Colin Henzi, Cédric Stampfli, Marlon Bachl, Nicola Mühlhauser, David Huber, Nicolas Müller, Yanick Rippstein, Til Nordmann, Veton Avduli, Nico Maritz, Timo Grossenbacher. – Verwarnungen: 56. Leon Sljivic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 05:41 Uhr.