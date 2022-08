2. Liga Erster Sieg im zweiten Spiel für Mümliswil gegen Olten Mümliswil hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Olten setzt es zuhause ein 3:2 ab.

Das erste Tor der Partie fiel für Mümliswil: Florian Arnold brachte seine Mannschaft in der 50. Minute 1:0 in Führung. Olten glich in der 56. Minute durch Igor Cataldo aus. Mario Simic erzielte in der 68. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Mümliswil.

Nur zwei Minute später traf Mario Simic erneut, so dass es in der 70. Minute 3:1 für Mümliswil hiess. Olten kam in der 90. Minute auf ein Tor heran, als Furkan Tan per Elfmeter zum 2:3 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Mümliswil erhielten Simon Büttler (64.) und Sascha Berger (91.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Olten, nämlich für Aziz Kukavica (24.).

In der Tabelle steht Mümliswil nach dem zweiten Spiel auf Rang 7. Für Mümliswil geht es auswärts gegen FC Subingen (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am Mittwoch (31. August) statt (20.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Olten reiht sich nach dem Spiel auf Rang 9 ein. Olten spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Subingen (Platz 4). Das Spiel findet am 4. September statt (14.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Mümliswil - FC Olten 3:2 (0:0) - Brühl, Mümliswil – Tore: 50. Florian Arnold 1:0. 56. Igor Cataldo 1:1. 68. Mario Simic 2:1. 70. Mario Simic 3:1. 90. Furkan Tan (Penalty) 3:2. – Mümliswil: Björn Fluri, Cédric Gisler, Rafael Disler, Janik Disler, Silvan Nussbaumer, Mario Simic, Fabrice Ambühl, Roger Wyser, Simon Büttler, Elia Bader, Florian Arnold. – Olten: Thomas Husi, Wayne Corti, Edmilson Dionato Fernandes, Fidan Krasniqi, Erlion Pirku, Danilo Esposito, Sandro Iandiorio, Aziz Kukavica, Elio Arciresi, Furkan Tan, Giovanni Gerardi. – Verwarnungen: 24. Aziz Kukavica, 64. Simon Büttler, 91. Sascha Berger.

