3. Liga, Gruppe 1 Erster Sieg für Rüttenen nach drei Niederlagen Sieg für Rüttenen nach drei Niederlagen in Serie. Gegen Iliria gewinnt Rüttenen am Sonntag auswärts 4:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Mead Demiri in der 11. Minute. Er traf für Iliria zum 1:0. Gleichstand stellte Kevin Guggisberg durch seinen Treffer für Rüttenen in der 29. Minute her. In der 58. Minute war es erneut Kevin Guggisberg, der Rüttenen mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte.

Rüttenen baute die Führung in der 85. Minute (Sebastian Meister) weiter aus (3:1). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Fabrizio Bur in der 90. Minute, als er für Rüttenen zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Iliria erhielten Mete Karabulut (60.) und Shkumbim Qallakaj (85.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Rüttenen.

Dass Rüttenen gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 15 Spielen 1.3 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Rüttenen die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Iliria kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.7 Tore pro Partie (Rang 9).

Mit dem Sieg rückt Rüttenen um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 9. Rüttenen hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Rüttenen spielt zum nächsten Mal daheim gegen GS Italgrenchen (Platz 4). Diese Begegnung findet am 15. April statt (17.00 Uhr, Galmis, Rüttenen).

Für Iliria hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 8. Für Iliria ist es bereits die neunte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Iliria gingen unentschieden aus.

Iliria tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Wangen a/A an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 16. April statt (11.00 Uhr, Staadfeld, Wangen a.Aare).

Telegramm: FC Iliria - FC Rüttenen 1:4 (1:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 11. Mead Demiri 1:0. 29. Kevin Guggisberg 1:1. 58. Kevin Guggisberg 1:2. 85. Sebastian Meister 1:3. 90. Fabrizio Bur 1:4. – Iliria: Leotrim Saliji, Mentor Spaqi, Besar Dakaj, Fitim Racipi, Shkumbim Qallakaj, Livio Nava, Altin Aliu, Marco Flury, Egzon Mustafi, Bleron Dakaj, Mead Demiri. – Rüttenen: Jan Lüthy, Flurin Gasser, Moritz Felber, Jeremias Emch, Sven Fluri, Nico Gunzinger, Simon Nobs, Luca Weck, Fabrizio Bur, Christopher Hasler, Kevin Guggisberg. – Verwarnungen: 60. Mete Karabulut, 85. Shkumbim Qallakaj.

