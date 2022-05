3. Liga, Gruppe 2 Erster Sieg für Leuzingen nach drei Niederlagen Biberist lag gegen Leuzingen deutlich vorne, nämlich 2:0 (94. Minute) - und verlor dennoch. Leuzingen feiert einen 0:2-Heimsieg.

(chm)

Leuzigen glich in der 6. Minute durch Benjamin Luder aus. Das Tor von Raphael Stuber in der 16. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Biberist. Claudio Zenger schoss Leuzigen in der 56. Minute zur 1:0-Führung. In der 63. Minute war es erneut Claudio Zenger, der Leuzigen mit seinem Tor 1:0 in Führung brachte. Benjamin Luder brachte Leuzigen 1:0 in Führung (90. Minute). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Pascal Flury in der 94. Minute. Er traf zum 2:0 für Biberist.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Raphael Aebischer von Leuzigen erhielt in der 73. Minute die gelbe Karte.

In den bisherigen Spielen ist Leuzingen nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.6. Das bedeutet, dass Leuzingen die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Leuzingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 9. Leuzingen hat bisher fünfmal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Leuzingen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Subingen (Platz 4). Die Partie findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Biberist verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Biberist war es bereits die achte Niederlage in Serie.

Mit dem fünftplatzierten FC Niederbipp kriegt es Biberist als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 14. Mai statt (18.15 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Telegramm: FC Leuzigen - FC Biberist 4:2 (0:1) - Kreuzacker, Leuzigen – Tore: 6. Benjamin Luder 0:0. 16. Raphael Stuber 0:1. 56. Claudio Zenger 0:1. 63. Claudio Zenger 0:1. 90. Benjamin Luder 0:1. 94. Pascal Flury 0:2. – Leuzingen: Andrej Röthlisberger, Oliver Jorns, Julian D Angelo, Raphael Aebischer, Silvan Senn, Nick Brunner, Marco Stäheli, Livio Wyss, Luca Dasen, Claudio Zenger, Benjamin Luder. – Biberist: Kaspar Noordtzij, Dario Jäggi, Fabio Buri, Neuran Kulenthiran, Leon Schmid, Pascal Flury, Dominik Marti, Fabio Mannori, Marc Geissbühler, Raphael Stuber, Josip Doric. – Verwarnungen: 73. Raphael Aebischer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.05.2022 10:40 Uhr.